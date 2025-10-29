Universitario sorprende con futbolistas en medio de los fichajes para el 2026: "Volvieron"

¡Sorpresa! Universitario de Deportes es el tricampeón de la Liga 1 luego de haberse hecho con el título del Torneo Clausura, lo que ha generado locura total en su hinchada. Sin embargo, el club no se deja llevar por la alegría y ya comenzó a planear la siguiente temporada, por lo que en medio de los diversos rumores que existen por supuestos fichajes la 'U' anunció el regreso de distintos futbolistas a su plantel.

Como sabemos, la campaña aún no termina del todo debido a que a los cremas le quedan dos partidos por disputar para completar el fixture, uno es ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y el otro ante Los Chankas en Andahuaylas. Por ello, mediante sus redes sociales, la institución estudiantil comunicó que todos sus futbolistas retornaron a Campo Mar para seguir entrenando bajo las órdenes de Jorge Fossati, luego de haber tenido unos días de descanso.

"Los tricampeones volvieron", indicó Universitario de Deportes en su cuenta oficial de 'X', adjuntando la imagen de Álex Valera entrenando y también otra en la que se observa a César Inga, Jairo Concha, Paolo Reyna, y otros elementos del club. Vale precisar que todavía no se sabe quiénes serán los jugadores que abandonarán Ate una vez que haya terminado la temporada. Solo se conoce que el 80% permanecerá para luchar por el tetracampeonato del fútbol peruano.

Universitario y la imagen de sus futbolistas regresando a entrenar.

Futbolistas que pueden irse de Universitario

Si bien no está confirmado, hace poco el periodista Gustavo Peralta indicó que Sebastián Britos tiene la sensación de que no permanecerá en Universitario e incluso ha recibido la oferta de otro club de la Liga 1, aunque no reveló de cuál. Otro que probablemente no continúe es Diego Churín debido a su rendimiento y también tenemos a Gabriel Costa. Además, existe el rumor de que Alianza Lima está tras los pasos de Paolo Reyna, quien también podría marcharse del cuadro merengue.

Horacio Calcaterra definió su futuro en Universitario

Según informó el mencionado comunicador en L1 MAX, Horacio Calcaterra cuenta con el respaldo de Franco Velazco, administrador de la 'U', y por eso continuará una temporada más en el club. Recordemos que el mediocampista nacionalizado peruano llegó a la institución en el 2023 y ha sido partícipe del tricampeonato, por lo que es sumamente querido por la hinchada crema.