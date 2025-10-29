América de Cali tomó firme medida con Luis Ramos tras interés de Alianza y la 'U': "A pesar..."

Uno de los jugadores que está en la órbita de dos grandes del fútbol peruano es Luis Ramos. Actualmente, el delantero nacional viene marcando goles con América de Cali de Colombia, estando en el cuadro de los 'Diablos Rojos' en calidad de préstamo. Su pase le pertenece a Cusco FC y elencos como Alianza Lima y Universitario desean contar con el goleador de 25 años.

América de Cali tomó decisión sobre el futuro de Luis Ramos

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, América de Cali tomó la decisión de iniciar el procedimiento para comprar el pase de Luis Ramos para tenerlo por las próximas temporadas. El equipo colombiano ha quedado conforme con su rendimiento, por lo que alista una oferta tentativa para convencer la estadía del atacante peruano.

Sin embargo, el conjunto de los 'Diablos Rojos' sabe que hay interés de otros equipos por Luis Ramos. Uno de los que ha sonado fuerte en estos días es Alianza Lima, pero tampoco se descarta a Universitario de Deportes que desea fortalecer su ofensiva para obtener el tetracampeonato.

"América de Cali ya inició los contactos y procedimientos formales para comprar el pase de Luis Ramos. La ficha del delantero peruano pertenece a Cusco FC. Sin embargo, a pesar de la primera opción del club colombiano, también hay otros dos equipos que analizan ofertar de forma importante", informó Gustavo Peralta.

Luis Ramos juega en la selección peruana.

¿Cuándo termina el contrato de Luis Ramos con América de Cali?

América de Cali tiene contrato con América de Cali hasta fines de este 2025. Su pase le pertenece a Cusco FC, quien tiene los derechos del jugador hasta la temporada 2027. Es por ello, que de querer el conjunto colombiano el 100% del pase de nuestro compatriota deberá desembolsar una fuerte cantidad de dinero.

¿En cuánto está cotizado Luis Ramos?

Según el portal "Transfermarkt", Luis Ramos tiene un valor de mercado de 750 mil euros a sus 25 años de edad. Es la mejor cifra que registra en su carrera profesional, por lo que hay varios clubes interesados en potenciarlo para que siga siendo definitivo a la hora de marcar.