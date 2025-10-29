¿Quién es Octavio Rivero, el delantero uruguayo que es vinculado con Alianza Lima?

Alianza Lima no ha tenido su mejor temporada, luego de sellar una nueva temporada sin títulos tras quedar sin opciones de pelear la Liga 1 2025. Por ello, la directiva está obligada a poder reforzarse en todas sus líneas y romper la hegemonía de Universitario. En ese panorama, un destacado portal sorprendió al revelar que los blanquiazules se han interesado en el fichaje de Octavio Rivero.

¿Quién es Octavio Rivero, delantero vinculado con Alianza Lima?

El portal internacional Transfermarkt reveló que la dirección deportiva de Alianza Lima estaría interesada en fichar al delantero uruguayo Octavio Rivero, actual jugador del Barcelona SC de Ecuador. Con 33 años, el atacante se ha convertido en una pieza clave del equipo ecuatoriano, destacando por su poderío aéreo gracias a sus 1.87 metros de altura.

En la presente temporada, Rivero registra 11 goles en 31 partidos, cifras que lo colocan entre los máximos artilleros de su club y lo convierten en una opción atractiva para reforzar el ataque blanquiazul.

Octavio Rivero interesa en Alianza Lima, según Transfermarkt. Foto: Barcelona SC | Composición Líbero.

A lo largo de su carrera, el delantero charrúa ha militado en equipos de Uruguay, México, Chile y Ecuador, consolidándose como un atacante experimentado y de buena reputación en Sudamérica. Según la sección de rumores de Transfermarkt, existe un 45 % de probabilidad de que esta negociación llegue a concretarse.

Octavio Rivero: ¿Cuál es su valor de mercado?

De acuerdo con el citado portal, Octavio Rivero tiene actualmente una cotización de 700 mil euros, cifra que ha ido disminuyendo con el paso de los años. Su pico más alto fue en 2018, cuando alcanzó un valor de 2 millones de euros.

Trayectoria de Octavio Rivero