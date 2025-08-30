Universitario venció 3-1 a Comerciantes Unidos y se afianza como líder del torneo

Sin duda alguna los hinchas de Universitario de Deportes tienen motivos para entusiasmarse con el título nacional esta temporada. Sobre todo ahora, que el elenco crema acaba de derrotar cómodamente por un marcador de 3-1 a Comerciantes Unidos jugando en condición de local y situándose así en lo más alto de la tabla de posiciones.

Resulta que, por la fecha número 10 del Torneo Juvenil Sub-18 los merengues vencieron a su rival de turno y con este resultado siguen liderando el Grupo A con 21 unidades. El duelo se llevó a cabo en Campo Mar 'U' y los goles fueron obra de Adrián Cáceres, Leyto Gavino y Christopher Loayza.

Vale precisar que Universitario comparte grupo con UTC, Atlético Grau, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y Alianza Atlético. Como líder absoluto está clasificando directamente a los cuartos de final del Torneo Apertura. En esta instancia, si no hay inconvenientes, enfrentará a Cienciano del Cusco por un pase a las semifinales.

Asimismo, en el Grupo B se encuentran tanto Alianza Lima como Sporting Cristal y ambos aseguraron su pase a la próxima ronda. Los blanquiazules, como líderes, se encuentran esperando al segundo del Grupo A que de momento es UTC, y Sporting Cristal, que marcha segundo, chocará con Cusco FC.

¿Qué premios obtiene el campeón del Torneo Juvenil Sub-18?

Finalmente, es importante resaltar que el ganador del Torneo Juvenil Sub-18, tanto del Apertura como Clausura, conseguirá la clasificación a la Copa Libertadores 2026 de la categoría. Mientras que el club con mejor desempeño, y que actualmente su reserva no participe de la Liga 3, obtendrá un cupo a la Tercera División del fútbol peruano.