- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Mallorca
- San Lorenzo vs Huracán
- Saprissa vs Alajuelense
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
DT de U. de Chile dio firme opinión sobre definición del rival de Alianza en la Sudamericana: "Una...
Técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, habló por primera vez sobre la resolución de la CONMEBOL a la tragedia contra Independiente y el posible duelo con Alianza Lima en Copa Sudamericana.
Gustavo Álvarez, técnico de Universidad de Chile, habló por primera vez sobre la tragedia en el encuentro contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El DT mostró su indignación y dio un firme comentario sobre la resolución de la CONMEBOL y su posible rivalidad con Alianza Lima en los cuartos de final.
PUEDES VER: Mr Peet reveló contundente medida de Alianza Lima tras millonaria sanción de Indecopi: "Van a..."
DT de U. de Chile sobre resolución CONMEBOL y Alianza Lima
El estratega de la U. de Chile, Gustavo Álvarez, decidió no hablar en conferencia de prensa sobre la decisión de la CONMEBOL para saber cómo solucionarán el trágico suceso en el Estadio Libertadores de América cuando se jugaba el duelo por octavos ante Independiente. Además, dejó en claro su posición sobre los hinchas que cometieron crueles acciones contra sus prójimos.
"Con respecto a la resolución, no voy a opinar. En un primer momento, me pareció una falta de respeto a la vida misma de las personas que estaban detenidas, desaparecidas y hospitalizadas. Pensar en lo deportivo me parecía una crueldad y hoy sigo pensando lo mismo", afirmó.DT de U. de Chile dio firme opinión sobre resolución de CONMEBOL y el posible duelo con Alianza Lima
Luego, fue contundente al enviar un mensaje de apoyo a todos los hinchas de la Universidad de Chile que estuvieron presentes en el evento de la Copa Sudamericana. Asimismo, expresó su solidaridad a los familiares que desde lejos sufrieron al ver a sus seres queridos en la tragedia contra Independiente.
"Me pronuncio por primera vez, luego de los hechos del último partido. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de la Universidad de Chile. No solo a aquellos que estuvieron en la tribuna alta de esa noche, sino también a sus familiares y seres queridos que deben haber sentido toda la indignación, incertidumbre e impotencia que sentimos los que estuvimos en esa cancha", manifestó.
"El no saber el estado de salud, de no poder hacer nada. Estamos hablando de muchos kilómetros de distancia y de nosotros mismos que, con una distancia de 100 metros, estábamos encerrados en un vestuario, incomunicados sin saber de nuestros familiares", añadió.
Por último, Gustavo Álvarez, técnico de la U. de Chile, habló sobre lo que sintió al ver que hinchas de ambos clubes se golpeaban sin compasión con el fin de matar. Para el DT del equipo chileno, no hubo respeto al prójimo y un odio que no tiene fundamentos en el fútbol profesional.
"Lo que sentí fue un gran desprecio por la vida, poco respeto por el prójimo y odio infundado. La verdad es que el fútbol y el deporte no son lugares para estas cuestiones. Así que les mando un fuerte abrazo. Puedo decir que gracias a Dios no lamentamos fallecimientos, pero no deja de ser muy doloroso y nos obliga a plantearnos muchas cosas", concluyó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00