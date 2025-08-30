DT de U. de Chile dio firme opinión sobre definición del rival de Alianza en la Sudamericana: "Una...

Gustavo Álvarez, técnico de Universidad de Chile, habló por primera vez sobre la tragedia en el encuentro contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El DT mostró su indignación y dio un firme comentario sobre la resolución de la CONMEBOL y su posible rivalidad con Alianza Lima en los cuartos de final.

DT de U. de Chile sobre resolución CONMEBOL y Alianza Lima

El estratega de la U. de Chile, Gustavo Álvarez, decidió no hablar en conferencia de prensa sobre la decisión de la CONMEBOL para saber cómo solucionarán el trágico suceso en el Estadio Libertadores de América cuando se jugaba el duelo por octavos ante Independiente. Además, dejó en claro su posición sobre los hinchas que cometieron crueles acciones contra sus prójimos.

"Con respecto a la resolución, no voy a opinar. En un primer momento, me pareció una falta de respeto a la vida misma de las personas que estaban detenidas, desaparecidas y hospitalizadas. Pensar en lo deportivo me parecía una crueldad y hoy sigo pensando lo mismo", afirmó.

DT de U. de Chile dio firme opinión sobre resolución de CONMEBOL y el posible duelo con Alianza Lima

Luego, fue contundente al enviar un mensaje de apoyo a todos los hinchas de la Universidad de Chile que estuvieron presentes en el evento de la Copa Sudamericana. Asimismo, expresó su solidaridad a los familiares que desde lejos sufrieron al ver a sus seres queridos en la tragedia contra Independiente.

"Me pronuncio por primera vez, luego de los hechos del último partido. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de la Universidad de Chile. No solo a aquellos que estuvieron en la tribuna alta de esa noche, sino también a sus familiares y seres queridos que deben haber sentido toda la indignación, incertidumbre e impotencia que sentimos los que estuvimos en esa cancha", manifestó.

"El no saber el estado de salud, de no poder hacer nada. Estamos hablando de muchos kilómetros de distancia y de nosotros mismos que, con una distancia de 100 metros, estábamos encerrados en un vestuario, incomunicados sin saber de nuestros familiares", añadió.

Por último, Gustavo Álvarez, técnico de la U. de Chile, habló sobre lo que sintió al ver que hinchas de ambos clubes se golpeaban sin compasión con el fin de matar. Para el DT del equipo chileno, no hubo respeto al prójimo y un odio que no tiene fundamentos en el fútbol profesional.

"Lo que sentí fue un gran desprecio por la vida, poco respeto por el prójimo y odio infundado. La verdad es que el fútbol y el deporte no son lugares para estas cuestiones. Así que les mando un fuerte abrazo. Puedo decir que gracias a Dios no lamentamos fallecimientos, pero no deja de ser muy doloroso y nos obliga a plantearnos muchas cosas", concluyó.