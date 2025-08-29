Referente de Alianza deja fuerte mensaje sobre su futuro y sorprende: "Por ahora quiero…"

Alianza Lima sigue enfocado en lograr todos los objetivos de la temporada, tanto con el primer equipo, Liga Femenina y demás categorías, por ello, lucha cada fecha como una verdadera final. En ese contexto, y en medio del Torneo Clausura, una figura del club se pronunció.

En conversación con Radio Ovación, habló acerca de su presente futbolístico con el equipo, pues buscan seguir dándole alegrías a los hinchas. Asimismo, se refirió a la realidad del balompié nacional y lo que viene en adelante para su futuro.

¿Qué dijo la figura de Alianza Lima?

“Todavía me veo jugando muchos años más, quiero hacerlo hasta los 40. Quiero ser un ejemplo para las niñas, que vean que, si una se cuida y está en forma, puede seguir jugando. Más adelante no sé si seguiré ligada al fútbol, pero por ahora quiero seguir”, dijo Adriana Lúcar, referente del conjunto blanquiazul, asegurando que todavía tiene mucho que dar en el deporte.

En esa línea, la delantera de la selección peruana se refirió al fútbol femenino y cómo creció en los últimos años en el país, resaltando que el número de espectadores aumentó en los estadios.

“En los últimos cinco años el fútbol femenino en el Perú ha crecido muchísimo. Hemos jugado finales con 40 mil espectadores, lo que era impensado antes. Sin embargo, todavía hay mucho por trabajar”, explicó Adriana Lúcar.