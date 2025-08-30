Prensa inglesa dio fuerte opinión sobre Oliver Sonne tras dura derrota de Burnley: "No jugó..."

Burnley no pudo ante la jerarquía del Manchester United y en los últimos minutos del partido perdió 3-2 en el mítico Old Trafford por la fecha 3 de la Premier League 2025-26. El portugués Bruno Fernandes le dio la victoria agónica a su equipo y con ello se acercan al líder Chelsea.

Prensa inglesa dio contundente opinión sobre Oliver Sonne tras derrota de Burnley

El lateral peruano Oliver Sonne no fue titular ante los 'Diablos Rojos', y recién pudo tener minutos en el segundo tiempo. Al respecto, finalizado el duelo, la prensa de Inglaterra calificó tajantemente la breve participación del 'Vikingo' frente al cuadro de Ruben Amorim.

Según Burnley Express, el seleccionado nacional tuvo muy pocos minutos para poder mostrarse en el partido; sin embargo, el equipo dirigido por el técnico Scott Parker lo requería en el desenlace, tras el alto ritmo de competición.

"Para Bruun Larsen, 82. No jugó lo suficiente como para tener un impacto, pero el Burnley lo necesitaba sin duda necesitaba piernas frescas en el campo hacia el final", indicaron.

Oliver Sonne jugó su tercer partido con Burnley

El lateral derecho de Burnley, Oliver Sonne tuvo su tercer compromiso oficial con la camiseta de 'Los Vinotintos' contra el Manchester United en la jornada 3 de la Premier League 2025-26. De esta manera, el 'Vikingo' se unirá a la concentración de la selección peruana, al estar dentro de los convocados para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Próximo partido de Burnley en la Premier League 2025-26

El domingo 14 de septiembre, Burnley recibirá en el Turf Moor de Reino Unido a Liverpool por la fecha 4 de la Premier League 2025-26. El duelo quedó pactado para las 08:00 horas locales de Perú.