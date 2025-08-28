Prensa de Inglaterra dio firme opinión sobre Oliver Sonne tras anotar con Burnley: "Bastante..."

Oliver Sonne vive un momento espectacular en el inicio de la temporada en Inglaterra. El peruano viene sumando minutos y recientemente anotó el gol de la clasificación del Burnley ante Derby Country en la Carabao Cup. Ante su gran actuación, la prensa británica no dudó y opinó firmemente sobre el rendimiento del 'Vikingo'.

Tras el final del encuentro, el medio 'Burnley Express' realizó un análisis individual del rendimiento de los jugadores y destacó la brillante actuación de Oliver Sonne. No solo resaltaron su gol en los minutos finales, sino también su sólido desempeño defensivo por el sector derecho.

"Ganó el partido para el Burnley en el último minuto con una carrera inteligente y una definición precisa. Por lo demás, bastante sólido y estable en el lateral derecho", señaló el medio en su portal, otorgándole a Sonne una calificación de 7 puntos.

Burnley Express elogió a Oliver Sonne tras su destacada actuación en Carabao Cup.

Por su parte, 'Lancashire Telegraph' también opinó sobre la victoria de los 'Clarets' y destacaron la anotación del 'Vikingo' en el instante preciso para darle la clasificación a su equipo.

"El defensa internacional peruano brindó un final fresco justo cuando el empate parecía destinado a una tanda de penaltis después de que el Derby del Championship remontó para empatar en un partido parejo en Turf Moor", mencionaron.

Lancashire Telegraph destacó la anotación de Oliver Sonne con Burnley.

Así fue el gol de Oliver Sonne con Burnley

Oliver Sonne anotó un agónico gol que le dio la clasificación al Burnley

DT del Burnley destacó el gol de Oliver Sonne

Asimismo, tras el final del partido, el técnico del Burnley, Scott Parker, también se pronunció. Aunque evitó referirse directamente a Oliver Sonne, calificó su anotación como un “golazo” y expresó su satisfacción por haber asegurado la clasificación a la siguiente ronda.

“Estoy muy contento de cómo tuvimos que resistir un poco. Conseguimos el resultado con un golazo al final. Jugábamos contra un equipo bien organizado y, a veces, tenaz”, expresó el estratega en declaraciones para BBC.