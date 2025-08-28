- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Prensa de Inglaterra dio firme opinión sobre Oliver Sonne tras anotar con Burnley: "Bastante..."
Oliver Sonne selló una destacada actuación tras anotar el gol de la clasificación con el Burnley. Ante esto, la prensa de Inglaterra no tardó en reaccionar. ¿Qué dijeron?
Oliver Sonne vive un momento espectacular en el inicio de la temporada en Inglaterra. El peruano viene sumando minutos y recientemente anotó el gol de la clasificación del Burnley ante Derby Country en la Carabao Cup. Ante su gran actuación, la prensa británica no dudó y opinó firmemente sobre el rendimiento del 'Vikingo'.
Tras el final del encuentro, el medio 'Burnley Express' realizó un análisis individual del rendimiento de los jugadores y destacó la brillante actuación de Oliver Sonne. No solo resaltaron su gol en los minutos finales, sino también su sólido desempeño defensivo por el sector derecho.
"Ganó el partido para el Burnley en el último minuto con una carrera inteligente y una definición precisa. Por lo demás, bastante sólido y estable en el lateral derecho", señaló el medio en su portal, otorgándole a Sonne una calificación de 7 puntos.Burnley Express elogió a Oliver Sonne tras su destacada actuación en Carabao Cup.
Por su parte, 'Lancashire Telegraph' también opinó sobre la victoria de los 'Clarets' y destacaron la anotación del 'Vikingo' en el instante preciso para darle la clasificación a su equipo.
"El defensa internacional peruano brindó un final fresco justo cuando el empate parecía destinado a una tanda de penaltis después de que el Derby del Championship remontó para empatar en un partido parejo en Turf Moor", mencionaron.Lancashire Telegraph destacó la anotación de Oliver Sonne con Burnley.
Así fue el gol de Oliver Sonne con Burnley
Oliver Sonne anotó un agónico gol que le dio la clasificación al Burnley
DT del Burnley destacó el gol de Oliver Sonne
Asimismo, tras el final del partido, el técnico del Burnley, Scott Parker, también se pronunció. Aunque evitó referirse directamente a Oliver Sonne, calificó su anotación como un “golazo” y expresó su satisfacción por haber asegurado la clasificación a la siguiente ronda.
“Estoy muy contento de cómo tuvimos que resistir un poco. Conseguimos el resultado con un golazo al final. Jugábamos contra un equipo bien organizado y, a veces, tenaz”, expresó el estratega en declaraciones para BBC.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90