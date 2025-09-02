Aunque tenía cita para la Green Card, joven inmigrante con visa especial fue detenido por ICE tras accidente de tráfico

Según informes de Newsweek y Virginia Mercury, Arman Momand, un joven afgano de 19 años, llegó a Estados Unidos con una visa especial llamada Special Immigrant Visa (SIV), que se otorga a quienes brindaron apoyo al ejército estadounidense en Afganistán. Aunque tiene un estatus legal que le permite vivir y trabajar en el país, Momand fue arrestado recientemente por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Joven inmigrante con visa especial es detenido por ICE tras accidente de tráfico

El arresto ocurrió el 8 de agosto cuando Momand acudió a una audiencia relacionada con un caso de conducción imprudente ocurrido en diciembre de 2023. Aunque enfrentaba cinco cargos, solo dos fueron concluidos y tres desestimados.

Finalmente, fue declarado culpable de conducción imprudente y conducta desordenada, sin recibir tiempo en cárcel. A pesar de esto, ICE decidió ejecutar una orden de detención y mantenerlo bajo custodia en el Farmville Detention Center en Virginia.

ICE arrestó a Arman Momand tras un accidente de tránsito menor.

Abogado defiende la legalidad y el estatus migratorio de Arman Momand

Miriam Airington-Fisher, abogada de Momand, confirmó que él y su familia llegaron a Estados Unidos legalmente y cuentan con visas especiales que les permiten solicitar la residencia permanente o la Green Card.

Su abogado argumenta que, dado que la mayoría de los cargos fueron desestimados y el fallo final fue por un delito menor, Momand debería haber sido liberado para continuar su proceso migratorio sin interrupciones.

¿Cuál es la situación actual del joven inmigrante y su cita para la Green Card?

El caso ha generado polémica. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, apoyó la detención, afirmando que ICE actuó dentro de su autoridad ante una violación de la ley. En contraste, la senadora estatal Ghazala Hashmi criticó la medida, resaltando que Momand es un estudiante con visa válida y derechos legales.

Actualmente, Momand debe esperar su audiencia migratoria programada para el 8 de septiembre y ha tenido que posponer su entrevista para la Green Card, lo que afecta su vida escolar y familiar.