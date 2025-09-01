- Hoy:
Se aproxima una nueva redada de ICE contra inmigrantes: esta ciudad santuario resistirá la ofensiva migratoria de Donald Trump
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó un decreto que establece un plan inicial para enfrentar la ofensiva migratoria anunciada por Donald Trump.
Según CNN, este sábado, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó un decreto para que la ciudad esté lista ante una posible oleada masiva de redadas de ICE. Según informes, el gobierno federal de Donald Trump estaría planeando estas acciones en los próximos días. Con esta medida, la ciudad santuario quiere proteger a los inmigrantes frente a lo que muchos ven como una amenaza cada vez más fuerte por parte de las autoridades federales.
Ciudad santuario de Chicago se prepara para resistir redadas de ICE contra inmigrantes
Chicago, reconocida como una ciudad santuario, ha puesto reglas claras para sus agencias y policías para limitar su colaboración con las autoridades federales, incluyendo a los agentes de ICE que realizan redadas. Con el nuevo decreto firmado por el alcalde Brandon Johnson, la policía local no participará en patrullajes conjuntos ni en arrestos relacionados con las leyes migratorias civiles.
Además, la orden del alcalde exige que los agentes federales se identifiquen claramente y usen cámaras corporales durante sus operaciones en la ciudad.
El decreto insta a los departamentos municipales a utilizar todos los recursos legales disponibles para defender los derechos de los residentes de Chicago frente a acciones federales que consideren violatorias. A pesar de que la orden exige que Trump desista del despliegue militar, no está claro qué tan efectiva será esta postura para detener los planes del Gobierno.La ciudad santuario se prepara para proteger a sus inmigrantes ante más redadas de ICE.
La Casa Blanca reaccionó al decreto de Johnson, calificándolo de "truco publicitario" y manteniendo una postura firme sobre sus planes en Chicago.
Contexto nacional: expansión de operativos migratorios y policiales
Esta medida llega en un momento en que Donald Trump ha expresado su intención de ampliar operativos similares a los que ya se han llevado a cabo en ciudades como Los Ángeles y Washington. A diferencia de las tácticas en la capital, se espera que el operativo en Chicago sea similar al despliegue militarizado de la Guardia Nacional en Los Ángeles para controlar protestas contra políticas migratorias.
Controversias y críticas por posible uso de la Guardia Nacional en Chicago
Donald Trump firmó recientemente un decreto para crear "unidades especializadas" en la Guardia Nacional para combatir la delincuencia, aunque la implementación sigue siendo incierta.
Algunos expertos y líderes locales consideran que usar fuerzas militares y federales en ciudades para operativos migratorios puede ser ilegal y anticonstitucional. Johnson calificó esta medida como "ilegal y costosa" y reiteró que la presencia militar no es la solución para la seguridad comunitaria.
