La firme decisión de Fossati con Álex Valera para el partido ante Sport Boys: "A la espera..."

En las últimas horas se especuló mucho sobre la presencia de Álex Valera en Universitario ante Spot Boys. Conoce cual es la decisión final de Jorge Fossati con el delantero.

Mauricio Ubillus
Jorge Fossati tomó una decisión con Álex Valera a horas del Universitario vs. Sport Boys.
Jorge Fossati tomó una decisión con Álex Valera a horas del Universitario vs. Sport Boys. | Composición Líbero
Universitario de Deportes tiene este sábado un partido muy complicado de afrontar ante Sport Boys por la fecha 5 de Torneo Clausura 2025, donde está obligado a conseguir los tres puntos para seguir en los puestos más altos del campeonato. Uno de los jugadores cremas de los que más se ha hablado en las últimas horas es Álex Valera, de quien se ha especulado acerca de su presencia, pero Jorge Fossati ha tomado una decisión. ¿Arrancará las acciones o se le dará descanso?

Falta cada vez menos para que se dispute el encuentro y no se conoce quienes serán los once inicialistas de la 'U' ante el conjunto rosado en busca de una victoria. Sin embargo, el estratega uruguayo tomó la firme medida de no guardarse nada en el ataque y poner como titular a 'Valegol' junto a Edison Flores, cosa que se confirmará en la charla que tendrá el equipo previo al duelo.

"A espera de la charla para reconfirmar, arrancan Valera con Flores en ataque", dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de una publicación en su cuenta verificada de la red social X (anteriormente llamado Twitter), por lo que la presencia del atacante de 29 años está confirmada.

Álex Valera arrancará como titular en Universitario ante Sport Boys. Foto: Universitario de Deportes

Álex Valera estaba en duda para enfrentar a Sport Boys

Es preciso señalar que la presencia de Valera como titular recién se habría confirmado este sábado pues en los días previos al compromiso se puso en duda su titularato pensando a que llegue en óptimas condiciones para el partido de ida ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

"Si Valera descansa mañana es apuntando al partido de Copa porque si se les lesiona o algo, se quedan sin su '9' titular para el duelo ante Palmeiras. Sospecho, por lo que me han dicho, que mañana no arranca", se mencionó en la última emisión del programa 'L1 Radio' de L1 MAX.

Video: L1 MAX

