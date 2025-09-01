0

Partidos de hoy EN VIVO, martes 2 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Sigue la programación completa de los partidos en vivo que se disputarán este martes 2 de septiembre. Tenemos FA Cup, Copa Colombia y Copa Paraguay.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 2 de septiembre
Programación de partidos en vivo para este martes 2 de septiembre | FOTO: LIBERO
Pese al parón que habrá en las grandes ligas del mundo debido a la Fecha FIFA, en algunos países siguen con su calendario de competición sin detenerse, tal cual es el caso de Colombia y Paraguay. Además, en Inglaterra se disputará una nueva fecha de la FA Cup. Para ello, aquí te dejamos la programación de partidos en vivo del martes 2 de septiembre.

Colombia y Bolivia juegan por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Partidos de hoy en Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Real Cundinamarca vs Deportivo PereiraFanatiz
19:30Atlético Cali vs JuniorWin+ Futbol, Win Play

Partidos de hoy en Copa Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
11:3012 de Octubre vs Guaraní de FramTigo Sports+
14:00Sol de América vs Deportivo RecoletaTigo Sports+
16:30Sportivo Carapeguá vs Atlético TembetaryTigo Sports+

Partidos de hoy en FA Cup

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Hastings United vs Faversham Town
13:45Shepshed Dynamo vs Bourne Town
13:45Dartford vs Bracknell Town
13:45AFC Portchester vs Gloucester City
13:45Sporting Khalsa vs Boston United
13:45Hitchin Town vs Potters Bar Town
13:45Bishop's Stortford vs Real Bedford
13:45Wingate & Finchley vs Carshalton Athletic
13:45Chasetown vs Worcester City
13:45Nantwich Town vs Avro
13:45Leek Town vs Harborough Town
13:45Whitehawk vs Hayes & Yeading United
13:45Bootle vs Silsden
13:45Prescot Cables vs Hyde United
13:45Shildon AFC vs Witton Albion
13:45Fareham Town vs Winchester City

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

