Partidos de hoy EN VIVO, martes 2 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online
Sigue la programación completa de los partidos en vivo que se disputarán este martes 2 de septiembre. Tenemos FA Cup, Copa Colombia y Copa Paraguay.
Pese al parón que habrá en las grandes ligas del mundo debido a la Fecha FIFA, en algunos países siguen con su calendario de competición sin detenerse, tal cual es el caso de Colombia y Paraguay. Además, en Inglaterra se disputará una nueva fecha de la FA Cup. Para ello, aquí te dejamos la programación de partidos en vivo del martes 2 de septiembre.
Partidos de hoy en Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira
|Fanatiz
|19:30
|Atlético Cali vs Junior
|Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy en Copa Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|12 de Octubre vs Guaraní de Fram
|Tigo Sports+
|14:00
|Sol de América vs Deportivo Recoleta
|Tigo Sports+
|16:30
|Sportivo Carapeguá vs Atlético Tembetary
|Tigo Sports+
Partidos de hoy en FA Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Hastings United vs Faversham Town
|13:45
|Shepshed Dynamo vs Bourne Town
|13:45
|Dartford vs Bracknell Town
|13:45
|AFC Portchester vs Gloucester City
|13:45
|Sporting Khalsa vs Boston United
|13:45
|Hitchin Town vs Potters Bar Town
|13:45
|Bishop's Stortford vs Real Bedford
|13:45
|Wingate & Finchley vs Carshalton Athletic
|13:45
|Chasetown vs Worcester City
|13:45
|Nantwich Town vs Avro
|13:45
|Leek Town vs Harborough Town
|13:45
|Whitehawk vs Hayes & Yeading United
|13:45
|Bootle vs Silsden
|13:45
|Prescot Cables vs Hyde United
|13:45
|Shildon AFC vs Witton Albion
|13:45
|Fareham Town vs Winchester City
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
