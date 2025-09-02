Se confirma la mejor noticia para inmigrantes: anuncian millonario fondo de asesoría legal y otras ayudas en importante estado

Según Noticias Univision, desde junio, el sur de California se ha convertido en el foco principal de los arrestos migratorios en todo Estados Unidos. Pero en el condado de Orange, un lugar que durante muchos años tuvo fama de ser poco amigable con los inmigrantes, ahora se está dando un giro importante. Se ha creado un fondo millonario que busca ofrecer apoyo legal y comunitario a inmigrantes y refugiados, marcando así un cambio positivo en la forma en que se les acompaña.

Lanzan millonario fondo para asesoría legal y apoyo a inmigrantes en California

El Fondo Libertad es una iniciativa conjunta que une recursos públicos del Condado de Orange con aportaciones del sector privado y organizaciones filantrópicas. Este fondo, con una inversión inicial de US$1,5 millones, es uno de los programas más grandes de su tipo en California para apoyar a la comunidad inmigrante.

Vicente Sarmiento, exalcalde de Santa Ana e hijo de inmigrantes bolivianos, es el creador del fondo. Él conoce de primera mano las necesidades de las familias afectadas por las redadas migratorias, ya que su propia familia trabajó arduamente en empleos de limpieza y restaurantes. Para Sarmiento, este fondo representa una esperanza para quienes están actualmente victimizados por las políticas migratorias.

Fondo millonario ofrece apoyo en detenciones migratorias y más.

Los fondos serán distribuidos entre 20 organizaciones que trabajan directamente con inmigrantes, ofreciendo asesoría legal especializada y estrategias de empoderamiento. El programa incluye acompañamiento en audiencias, orientación en casos de detención y deportación, pago de gastos legales y campañas impulsadas por la propia comunidad.

Este tipo de apoyo es crucial para que las familias inmigrantes en California puedan entender, ejercer y moldear sus derechos con dignidad, especialmente en un contexto nacional cada vez más complicado para la inmigración.

Un modelo que busca replicarse en otros estados

Líderes locales en el Condado de Orange esperan que esta iniciativa sirva como un precedente positivo y se replique en otros condados y estados del país. El objetivo es que más familias inmigrantes en Estados Unidos puedan recibir asesoría legal y apoyo comunitario efectivo que las ayude a enfrentar los retos de la inmigración con justicia y dignidad.

¿Qué derechos tienen los inmigrantes en California?

En California, los inmigrantes tienen derechos y protecciones que a menudo superan las leyes federales, independientemente de su estatus migratorio. Entre estos derechos están: