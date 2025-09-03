- Hoy:
Alianza Lima por encima de poderosos equipos de Sudamérica como River y Flamengo: ¿Y Universitario?
Alianza Lima dio la hora en Sudamérica y se alzó por encima de clubes como Palmeiras, River Plate, entre otros; mientras que Universitario ni siquiera figura.
Previo a disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima se alzó por encima de todos los clubes del continente, incluyendo a grandes referentes como Boca Juniors, River Plate, Flamengo y Palmeiras. Los blanquiazules tienen un motivo más para sentirse orgullosos, pero lamentablemente para los hinchas de Universitario de Deportes los cremas ni siquiera figuran en esta importante lista.
Como sabemos, los de Matute son sin duda alguna uno de los equipos más importantes del Perú y populares de Sudamérica, por lo que no es novedad que sus futbolistas siempre estén en boca de todos. En esta ocasión, un reconocido portal internacional hizo un Top de los clubes que más jugadores aportan a las selecciones Conmebol, siendo el plantel dirigido por Néstor Gorosito quien ocupa la primera casilla gracias a sus ocho deportistas convocados entre el combinado peruano y boliviano.
Y es que Alianza Lima tiene como convocados a Renzo Garcés, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Kevin Quevedo y Guillermo Viscarra. Esto sin contar a Paolo Guerrero que no fue llamado a la selección peruana por lesión y a Erick Noriega, quien jugó en La Victoria hasta hace menos de un mes y recientemente debutó con Gremio de Porto Alegre.Alianza Lima es el club con más futbolistas convocados.
Clubes con más convocados de Sudamérica
Este es el Top 7 de Sofascore:
- Alianza Lima - 8 futbolisas
- Bolívar - 7 futbolistas
- Flamengo - 6 futbolistas
- River Plate - 6 futbolistas
- Corinthians - 5 futbolistas
- Palmeiras 5 - futbolistas
- Sporting Cristal - 5 futbolistas
Como se observa, únicamente aparecen Alianza Lima y Sporting Cristal en esta lista, siendo un enorme logro que dos clubes nacionales aparezcan. Por su parte, Universitario de Deportes no logró ingresar en el Top debido a que solo posee 4 convocados a la selección peruana: César Inga, Jairo Concha, Andy Polo y José Rivera. Si no se hubieran lesionado Álex Valera y Edison Flores habría ocupado el quinto lugar por encima de Corinthians.
Vale precisar que esta lista solo abarca la actual convocatoria de cada combinado patrio, es decir que considera la última lista emitida recientemente por la Federación Peruana de Fútbol, donde el encargado de llamar a los futbolistas es el director técnico Óscar Ibáñez.
