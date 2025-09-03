Rebagliati impacta tras criticar la titularidad de un jugador de Perú ante Uruguay: "Riesgo grande"

Perú quiere dar el batacazo en Montevideo y llegar con chances de clasificar a la Copa del Mundo 2026 en la última fecha de las Eliminatorias. Para ello, el estratega Óscar Ibáñez, tiene planificado un renovado once, en donde destacan las nuevas promesas y figuras de experiencia.

Rebagliati cuestionó titularidad de seleccionado nacional ante Uruguay

Tal es el caso de Yoshimar Yotún. El volante de Sporting Cristal se perfila para arrancar las acciones con la 'Blanquirroja' en Uruguay; a lo que, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati señaló que su presencia podría ser un "riesgo", principalmente ya que el mediocampista de 35 años aún no disputa un duelo oficial a tiempo completo.

Yoshimar Yotún sería titular en el Perú vs Uruguay en Montevideo

"Me parece que con Yoshimar Yotún se juega un riesgo grande, no porque 'Yoshi' pueda lesionarse nuevamente, sino porque en los últimos 15 meses solo ha jugado dos partidos completos de 90 minutos; uno en Juliaca y el otro en el Gallardo ante UTC", sostuvo Rebagliati en el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes.

Además, también se refirió a las nuevas alternativas con las que dispone Óscar Ibáñez en su posición. "Lo que pasa es que las opciones para esa zona son Burlamaqui y Pretell, ya que creo que Peña no lo ve como titular para el esquema 4-2-3-1", acotó el exjugador del cuadro rimense.

Para sentenciar, el comentarista deportivo evidenció la ardua labor que tendrá Yotún en la marca al tener que enfrentar a grandes figuras de la 'Celeste' como Federico Valverde del Real Madrid, e incluso a Rodrigo Bentancur del Tottenham.

"A 'Yoshi' un partido contra Valverde, De Arrascaeta y Bentancur le va a costar, porque le cuesta, en lo que hemos visto en Cristal le ha costado, y está bien, la única manera de volver a ver al Yotún que queremos, sobre todo los de Cristal, es jugando y me parece espectacular que Ibáñez lo ponga", finalizó.