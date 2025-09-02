Paolo Guerrero lanza fuerte comentario sobre su excompañero Erick Noriega: "No tiene..."

Tras haber firmado por Gremio y dejado Alianza Lima, Erick Noriega debutó con pie derecho en el Brasileirao siendo elegido como el mejor jugador del partido. En esa línea, Paolo Guerrero le dejó un fuerte mensaje al mediocampista que se unió al plantel de Óscar Ibáñez para afrontar la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 ante Uruguay y Paraguay.

En diálogo con TV Perú, el delantero y máximo goleador de la selección peruana se refirió a su excompañero de club, deshaciéndose en halagos sobre su rendimiento. Recordemos que el 'Samurai' fue de lo más destacado en La Victoria durante la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana de la presente temporada, por lo que despertó el interés de diversos equipos en el continente.

"Erick tiene mucha personalidad y, sin duda, estos primeros partidos serán muy importantes para que gane mayor confianza. Yo sigo pensando que él no tiene techo; posee un increíble potencial", indicó Paolo Guerrero. Recordemos que ambos futbolistas compartieron camerino en Alianza Lima durante prácticamente un año entero, ya que ambos llegaron a mediados del 2024 a Matute.

Erick Noriega debutó con Gremio.

Asimismo, el 'Depredador' contó que desde el país de la samba lo contactaron para felicitarlo por el desempeño de Erick Noriega en Gremio, quien se ha ganado el cariño de la hinchada. "Recibí mensajes de amigos en Brasil donde me cuentan que Erick (Noriega) jugó muy bien y que la gente de Gremio está muy agradecida porque ha llegado un gran jugador", indicó.

Erick Noriega habló sobre su debut en Gremio

Tras el empate con Flamengo, Erick Noriega se mostró sumamente feliz por su debut e indicó lo siguiente: "¡Vamos Gremio! Feliz. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero se consiguió ganar un punto de visita. Ahora tengo que continuar trabajando y vamos a hacer historia".