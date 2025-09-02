Figura de Alianza Lima sorprendió al juntarse con campeón con Universitario: "Mi hermano..."

Alianza Lima y Universitario de Deportes son los clásicos rivales del fútbol peruano y hace poco empataron sin goles en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2025. Justamente, una de las piezas claves del cuadro blanquiazul aquel día se juntó recientemente con un jugador que supo salir campeón con los cremas, para sorpresa de todos los hinchas.

Por sus buenas actuaciones con los 'Íntimos', Miguel Trauco fue convocado a la selección peruana para la última fecha doble de Eliminatorias 2026 y ahora se encuentra en Uruguay junto con el plantel para disputar dentro de dos días el partido ante la 'Celeste'. En la concentración de la Bicolor se apareció este lunes Diego Guastavino, quien levantó el título nacional con la 'U' en 2013, para visitar al lateral que fue su compañero de equipo en 2016.

Ambos, junto con Carlos Cáceda (también fue parte del plantel merengue en 2016), compartieron un momento ameno y lo inmortalizaron con una fotografía que el futbolista aliancista subió a sus redes sociales. "Que gusto verte mi hermano, Diego Guastavino. Los mejores deseos siempre, 'pai'", fueron las palabras del 'Genio', quien agradeció al mediocampista por haberlo visto.

Miguel Trauco recibió la visita de Diego Guastavino en la concentración de la selección peruana en Uruguay. Foto: Instagram - Miguel Trauco

Miguel Trauco y Diego Guastavino fueron compañeros en Universitario

A pesar que actualmente este vistiendo la camiseta blanquiazul, Miguel Trauco tuvo un paso muy bueno por Universitario en 2016, llegando como el fichaje apuesta tras su gran nivel en Unión Comercio un año antes. Esa temporada también llegó como refuerzo Diego Guastavino, quien volvía al club después de haberse ido campeón en 2013.

Entre torneo local y Copa Sudamericana, el lateral izquierdo y el volante ofensivo uruguayo disputaron juntos 35 partidos, de los cuales ganaron 15, empataron 10 y perdieron los 10 restantes. Asimismo, 'Guasta' anotó dos goles con asistencia del nacido en Tarapoto y ambos fueron campeones del Torneo Apertura de aquel año, aunque eso no fue suficiente para levantar el título del Descentralizado.

Miguel Trauco y Diego Guastavino celebrando un gol con Universitario en 2016. Foto: Difusión

Miguel Trauco es una de las figuras de Alianza Lima

Este 2025, el futbolista de 33 años sacudió por completo el mercado de fichajes al estampar su firma por Alianza Lima, donde actualmente es titular indiscutible como lateral izquierdo. Hasta el momento ha disputado 2631 minutos en 32 partidos en todas las competiciones, sin anotar ni asistir.

Miguel Trauco ahora es uno de los titulares indiscutibles de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

¿Qué es de la vida de Diego Guastavino?

Tras salir de Universitario a fines de 2017, Diego Guastavino aún sigue jugando al fútbol profesional a sus 41 años de edad, más precisamente en el Club Social y Deportivo Huracán Buceo de la Primera Divisional C, Tercera División del fútbol uruguayo.