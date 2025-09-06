0
USA vs. Corea del Sur EN VIVO amistoso internacional

Así reaccionaron hinchas de Perú con Oliver Sonne tras eliminación del Mundial 2026 - VIDEO

Oliver Sonne no logró la clasificación al Mundial 2026 y los hinchas de la selección peruana no dudaron en reaccionar con él en los entrenamientos.

Erickson Acuña
Oliver Sonne fue captado en una escena junto a hinchas peruanos.
Oliver Sonne fue captado en una escena junto a hinchas peruanos. | Composición: Líbero
La selección peruana se despidió de toda chance de clasificar al Mundial 2026 luego de perder 3-0 ante su similar de Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. Un día después del partido, y a poco del encuentro frente a Paraguay. Oliver Sonne captó la atención tras difundirse una imágenes.

Selección peruana no pudo ante su similar de Uruguay por Eliminatorias 2026.

El ‘Vikingo’, que no tuvo minutos ante la ‘Celeste’, esperará su oportunidad frente al conjunto paraguayo en Lima, siendo el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas. En ese contexto, los hinchas de la Blanquirroja tuvieron un llamativo momento con el futbolista durante los entrenamientos del sábado.

¿Cómo reaccionaron los hinchas peruanos con Oliver Sonne?

De acuerdo a un video difundido en las redes sociales, Oliver Sonne recibió el respaldo de un grupo de aficionados que pudieron ingresar la mañana del sábado al entrenamiento de la Bicolor en la Videna. Como era de esperarse, el futbolista del Burnley F.C. de la Premier League tuvo un gran gesto con ellos, pues firmó camisetas y se tomó algunas fotos.

(Video: Raúl Chávez)

Como se recuerda, el ‘Vikingo’ se integró al plantel de la Blanquirroja al ser convocado por primera vez en esta Eliminatoria. Aunque no tuvo muchos minutos, dejó buenas impresiones en el terreno de juego las veces que tuvo su oportunidad. Por ello, buscará su revancha en el futuro. 

La selección peruana necesitaba lograr 6 puntos en esta fecha doble de septiembre y esperar resultados favorables en otros partidos; sin embargo, no pudieron en su visita a Uruguay y terminaron despidiéndose del sueño mundialista. 

Próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Luego del partido contra Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.

