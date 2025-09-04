Burnley FC dio fuerte mensaje sobre la selección peruana tras suplencia de Oliver Sonne: "Nuestro..."

La selección peruana está a vísperas de jugar un duelo crucial contra su similar Uruguay en Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. A su vez, desde Burnley FC, el equipo de Oliver Sonne, no dejan de alentar a su jugador y dejó un firme mensaje a pesar de que el lateral no será titular desde el arranque.

PUEDES VER: Perú vs Uruguay EN VIVO GRATIS por Eliminatorias sudamericanas 2026

Burnley dejó mensaje de orgullo a Oliver Sonne tras ser convocado por la selección peruana

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Burnley usó sus redes para brindar un mensaje de orgullo a Oliver Sonne tras ser convocado por la selección peruana para la doble fecha de las Clasificatorias Sudamericanas 2026. "Nuestro Claret Peruano", se puede leer.

Burnley FC dejó mensaje de orgullo a Oliver Sonne tras ser convocado por la selección peruana.

Este comentario que saca cara por el peruano-danés se da previo al partido contra la selección de Uruguay, en donde se tanteaba la idea de que Sonne sea titular por su buen momento en Burnley pero Óscar Ibáñez habría decidido por Luis Advíncula como titular en el Estadio Centenario.

No obstante, Oliver Sonne no sería sacado de los futbolistas que, si entrarán en la lista de 23 jugadores habilitados para ser utilizados contra Uruguay, esperando su momento en el que Ibáñez lo escoja para que juegue.

Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026

La selección peruana jugará contra Uruguay por la penúltima fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 este 4 de septiembre de 2025 a las 18:30 p.m. (hora Perú) y 20:30 p.m. (hora uruguaya) en el Estadio Centenario de Montevideo.

Si el combinado peruano logra una victoria seguirá soñando con la posibilidad de alcanzar el cupo del repechaje siempre y cuando Venezuela no logre una victoria ante Argentina de Lionel Messi.