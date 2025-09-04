Hinchas arremeten contra Jorge Fossati y Juan Reynoso tras eliminación de Perú del Mundial 2026

La selección peruana perdió todas las posibilidades de poder clasificar al Mundial 2026 tras caer 3 a 0 ante Uruguay por la penúltima fecha de la Eliminatorias 2026. Esto, generó que hinchas de la bicolor desataran su furia contra Jorge Fossati y Juan Reynoso y los calificaron como los principales culpables de la eliminación.

Hinchas de la selección peruana explotan contra Fossati y Reynoso por eliminación del Mundial 2026

Los hinchas por X (antes Twitter), arremetieron contra Fossati y Reynoso y recordaron su paso por Perú con distintos insultos al perder puntos importantes cuando eran los técnicos de la bicolor.

Hinchas de la selección peruana arremeten contra Jorge Fossati y Juan Reynoso por eliminación del Mundial 2026.

"Todo esto empezó por Reynoso y Fossati", "Eliminados gracias a Fossati y Reynoso", "Nos eliminaron", "Reynoso mató a la selección peruana y Fossati la aniquiló", "culpables", entre otros comentarios que se pueden leer en la red social.

La desastrosa campaña de Juan Reynoso con la selección peruana

En 2023, Juan Reynoso asumió la selección peruana en el inicio de las Eliminatorias 2026 y logró enfrentar a Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela en donde solo alcanzó 2 empates y perdió 4 duelos. En total solo consiguió 2 puntos de 18 posibles.

Su bajo rendimiento y su mal planteamiento generó que la hinchada bicolor se moleste por no conseguir victorias claves y haber perdido la esencia de Ricardo Gareca. En consecuencia, fue despedido del cargo.

Jorge Fossati, una solución que empeoró a la selección peruana

El técnico uruguayo, Jorge Fossati, llegó a la selección peruana luego de lograr el campeonato nacional con Universitario y se esperaba que sea la solución de la campaña hecha por Juan Reynoso en donde solo se consiguió 2 puntos. No obstante, la realidad fue diferente.

En 2024, Fossati dirigió 6 partidos por Clasificatorias 2026 en donde enfrentó a Colombia, Ecuador, Uruguay, Brasil. Chile y Argentina. En estos duelos solo pudo conseguir 5 de 18 puntos posibles ganando 1, empatando 2 y perdiendo 3. Una campaña que terminó en despido y el ingreso de Óscar Ibáñez.