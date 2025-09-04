0
Pedro Gallese cometió un blooper y Uruguay casi anota el 2-0 contra Perú en Montevideo

Pedro Gallese cometió un grosero error y Uruguay casi anota el 2-0 a favor en el duelo crucial por la Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Luis Blancas
La selección peruana pierde 1-0 contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, en una jugada que Perú lo tenía resuelto, Pedro Gallese cometió un grosero error y la selección uruguaya casi adelanta el marcador a 2 por 0. Sin duda, la bicolor no recupera confianza.

Perú vs Uruguay juegan EN VIVO HOY por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

