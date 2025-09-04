La gran noticia que recibió Yoshimar Yotún previo al partido entre Perú vs. Uruguay

La selección peruana se enfrenta HOY a Uurguay en Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 en un encuentro donde la Bicolor está urgido de sumar de a tres y esperar otros resultados si es que quiere seguir con vida en la lucha por el repechaje. Por ello, la principal novedad que presentará el equipo dirigido por Óscar Ibáñez es la inclusión de Yoshimar Yotún, quien recibió una gran noticia a minutos de comenzar las acciones.

Como es costumbre a falta de poco para el encuentro, el combinado nacional anunció en sus redes sociales el once titular para enfrentar a los charrúas, en el cual está el volante defensivo de 35 años, quien además recibió la confianza del comando técnico para que sea el que porte la cinta de capitán.

Yoshimar Yotún será el capitán de la selección peruana ante Uruguay por Eliminatorias 2026. Foto: FPF

De esta forma, el experimentado futbolista y referente de la Blanquirroja tendrá un motivo más para motivarse con el objetivo de guiar al 'Equipo de Todos' a dar un batacazo en Montevideo y lograr un triunfo que le permita seguir con opciones de acceder a la repesca en la última fecha contra Paraguay en Lima.

Yoshimar Yotún será cuarta vez capitán de la selección peruana

Es preciso señalar que está será la cuarta vez que 'Yoshi' va a ser capitán de la selección peruana de mayores en su carrera. Las otras tres ocasiones fueron en los amistosos ante Costa Rica en 2018 y El Salvador en 2019; así como el duelo frente a Colombia por la fase de grupos de la Copa América 2021.

Yoshimar Yotún fue capitán de la selección peruana en tres partidos previos. Foto: Conmebol

Yoshimar Yotún volvió a la selección peruana tras casi dos años

La presencia de Yoshimar Yotún ha sido una de las más gratas noticias para los aficionados de la selección peruana porque vuelve tras casi dos años de ausencia a causa de una grave lesión en la rodilla durante un duelo de Sporting Cristal por la Liga 1 2024. Cabe recordar que la última vez que disputó un encuentro con el 'Equipo de Todos' fue contra Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias 2026.

Yoshimar Yotún no juega por la selección peruana desde noviembre del 2023. Foto: FPF