Confirmado: Andy Polo quedó fuera del partido Perú contra Uruguay: ¿Llegará ante Paraguay?

Andy Polo no será parte de la convocatoria de Óscar Ibáñez para formar parte de la selección peruana enfrentar a Uruguay en el Estadio Centenario por las Eliminatorias 2026.

Luis Blancas
Andy Polo quedó descartado de la lista de los 23 convocados para formar parte de la delegación de la selección peruana frente al combinado de Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. La gran pregunta es si el futbolista de Universitario de Deportes llegará para el duelo contra Paraguay. Aquí te contamos.

Andy Polo descartado del Perú vs Uruguay

El periodista Gustavo Peralta informó a través de su X (antes Twitter) que Polo no formará parte de los 23 jugadores que están habilitados para ser usados contra el equipo dirigido por Marcelo Bielsa. "Andy Polo queda fuera de la lista en la selección", se puede leer en primera instancia.

Andy Polo no jugará contra Uruguay por la penúltima fecha de Eliminatorias 2026.

A la vez, aunque no dio detalles de la razón de su exclusión, el comunicador también dio a conocer que el delantero de Universitario de Deportes se hará un estudio más para descartar o no si puede jugar contra la selección paraguaya. "Al volver a Lima se le hará otro estudio para ver si puede estar ante Paraguay", afirmó.

Andy Polo se sintió el muslo izquierdo

El pasado 3 de septiembre, el periodista David Chávez de Movistar Deportes informó que durante los entrenamientos de la selección peruana previo al duelo contra Uruguay, Andy Polo se sintió del muslo izquierdo y abandono la práctica dirigida por Óscar Ibáñez.

Además, detalló que fue testigo del preciso momento en que Polo dejaba los entrenamientos y se reunió al costado de Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y con el médico de la bicolor. Luego, se retiró caminando, no entrenó y solo hizo trabajos de gimnasio.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

