El atacante internacional que está siendo convencido para jugar por la selección peruana

La selección peruana está enfocado en lo que será el partido de este jueves ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026, pero desde este momento también comienza a planificar lo que será el proceso para el Mundial 2030. Por ello, se reveló que estarían intentando que un atacante internacional decida representar a nuestro país.

Como se sabe, la FPF buscará hacer un recambio generacional para las próximas clasificatorias mundialistas, por lo que para las fechas FIFA de octubre y noviembre están pensando en convocar a jóvenes jugadores y a quién tienen en la mira es a la 'joya' de Universitario, Sebastián Osorio, futbolista nacido en Colombia quien está siendo convencido por la federación para se vista con la camiseta Bicolor.

"Sebastián Osorio juega en la 'U', es colombiano. La federación está haciendo el convencimiento para que juegue por Perú. Vamos a ver si se termina logrando. Juega muy bien, es extremo", dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta en la reciente emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

¿Quién es Sebastián Osorio, el colombiano que está siendo convencido para jugar por Perú?

Sebastián Osorio Martínez es un joven extremo izquierdo de 17 años nacido en la ciudad colombiana de Pereira, pero que ha desarrollado su formación futbolística en Perú. Perteneció a las divisiones menores de Cantolao y de ahí se lo llevó Universitario, donde actualmente está disputando la Liga 3 con la reserva crema, competición en la que lleva anotados tres goles y dos asistencias.

Sebastián Osorio viene disputando la Liga 3 con Universitario y está siendo convencido para jugar por Perú. Foto: Universitario de Deportes

Por su polifuncionalidad (también puede ser mediocampista ofensivo), Fabián Bustos lo vio como una opción para integrar el plantel principal de la 'U' este 2025, cosa que finalmente no se dio, aunque tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en un amistoso contra El Nacional de Ecuador en marzo pasado. Además, estuvo dos semanas haciendo una pasantía con Benfica de Portugal.

Sebastián Osorio es una de las jóvenes promesas de Universitario y podría jugar por la selección peruana. Foto: Universitario de Deportes

Sebastián Osorio está tramitando su nacionalidad peruana

Es preciso señalar que Sebastián Osorio se encuentra en trámites para la obtención de la nacionalidad peruana, por lo que cuando pueda obtenerla, sería automáticamente un jugador convocable para la Blanquirroja. Por ello, la FPF está haciendo las gestiones para que finalmente decida representar a nuestro país.

La selección peruana va a renovar a sus convocados en los próximos meses

De acuerdo a lo señalado por el comunicador antes mencionado, la FPF va a comenzar con la renovación de jugadores en la selección peruana para las próximas fechas FIFA de octubre y noviembre, convocando a nuevos elementos jóvenes y dejando de lado a las figuras consagradas de los últimos dos procesos eliminatorios.