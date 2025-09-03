Por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, dos selecciones con realidades muy dispares se enfrentan . Uruguay recibe a Perú este jueves 4 de setiembre en el Estadio Centenario de Motenvideo en un partido que promete emoción los 90 minutos. Repasa canales y plataformas para seguir este encuentro.

¿Dónde ver Perú vs Uruguay EN VIVO?

Para territorio peruano, este prometedor cotejo será transmitido a través de las señales de Movistar Deportes, América Televisión y ATV, estos dos últimos canales disponibles en señal abierta.

El público uruguayo puede seguir el cotejo por la Televisión Nacional de Uruguay (Canal 5) en señal abierta, además estará se transmitirán por AUF TV, Antel TV y DSports en operadores de TV cable.

Perú le ganó a Uruguay en Lima por las Eliminatorias 2026.

Perú vs Uruguay 2025 por las Eliminatorias

La selección peruana matemáticamente aún tiene chances de clasificar, aunque necesita ganar sus dos partidos restantes, además de esperar tropiezos de Bolivia y principalmente de Venezuela.

Por su parte, a la 'celeste' apenas le basta empatar en su último partido como local de este proceso para sellar el boleto al Mundial que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe señalar que en el enfrentamiento de la primera rueda, Perú se impuso por 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. ¿Habrá revancha de los 'charrúas' u otro golpe de la 'Bicolor'?