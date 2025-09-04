0
Perú vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias 2026

Perú vs. Uruguay EN VIVO vía Movistar Deportes por Eliminatorias sudamericanas 2026

Las selecciones de Perú y Uruguay se enfrentan por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026 y Movistar Deportes lo transmitirá EN VIVO.

Jostein Canales
Movistar Deportes transmitirá EN VIVO el partido de Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.
Movistar Deportes transmitirá EN VIVO el partido de Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. | Foto: Composición de Libero
Los equipos de Perú vs. Uruguay juegan EN VIVO este jueves 4 de septiembre en un partido clave válido por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer a través de Libero.pe.

Darwin Núñez es baja en el Uruguay vs Perú por Eliminatorias 2026.

PUEDES VER: ¡Golpe a Bielsa! Con Darwin Núñez, Uruguay y sus 5 bajas de jerarquía ante Perú por Eliminatorias

Con realidades diferentes en la tabla de posiciones, peruanos y uruguayos intentarán cerrar de la mejor manera su participación en las Eliminatorias Conmebol 2026. La 'Bicolor' está penúltima y ya no depende de sí misma para llegar al repechaje, mientras que a la 'Celeste' solo le basta un empata para asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

¿Qué es Movistar Deportes?

Movistar Deportes es un canal peruano de televisión de paga operado por Media Networks. Este canal deportivo inició sus emisiones en 1997 bajo el nombre de Cable Mágico Deportes o CMD. Desde mayo del 2017, esta emisora pasó a denominarse Movistar Deportes.

¿Dónde ver Movistar Deportes EN VIVO, partido de Perú vs. Uruguay?

  • Movistar TV (Perú): 3 SD y 703 HD
  • Movistar TV (Chile): Canal 786
  • Star Globalcom: Canal 3

¿Cómo ver Movistar Deportes EN VIVO por internet?

También existe la opción de ver Movistar Deportes EN VIVO ONLINE por internet. Lo primero que debes hacer es ingresar al link tv.movistar.com.pe. Posteriormente, deberás ingresar con tu usuario de Movistar y por último ir a la pestaña de canales disponibles, de esa forma podrás seguir el partido de Perú vs. Uruguay.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

