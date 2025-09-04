ATV EN VIVO por internet GRATIS: VER Perú vs Uruguay HOY por Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay se enfrentan HOY, jueves 4 de septiembre, en el Estadio Centenario de Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Este partido será definitorio para el futuro de ambas selecciones hacia la Copa del Mundo y será transmitido EN VIVO por la señal de ATV.

¿Dónde ver ATV EN VIVO, partido de Perú vs Uruguay?

El trascendental duelo entre Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ATV. Canal que podrás sintonizar mediante señal abierta a través del canales 9.1 (para Lima y Callao). Asimismo, para quienes deseen verlo ONLINE, estará disponible mediante ATV.pe.

Perú vs Uruguay: canales de transmisión

A continuación, te dejamos los canales confirmados para el Perú vs Uruguay para que pueda seguir la señal de ATV EN VIVO mediante el operador de cable de tu preferencia.

Claro TV: Canal 9 (sin HD) y 509 (con HD).

Movistar TV: Canal 9 (sin HD) y 709 (con HD).

DirecTV: Canal 199 (sin HD) y Canal 1999 (con HD).

Best Cable: Canal 9.

Cablemás: Canal 9 (sin HD) y 120 (con HD).

Cable Mundo Perú: Canal 9.

Cable Visión Perú: Canal 9.

Perú vs Uruguay: previa del partido por Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay protagonizan uno de los partidos más emocionantes de la jornada, enfrentando a dos escuadras que buscan su clasificación a la próxima cita mundialista. La selección peruana atraviesa un momento crítico en la Eliminatoria, donde ya no depende de si misma para poder forzar un lugar al repechaje.

Perú enfrentará a Uruguay con el objetivo de sumar 3 puntos y seguir en la pela por el repechaje.

El equipo de Óscar Ibáñez visitará una de las plazas más complicadas de todo el torneo, donde tendrá la firme obligación de sumar los tres puntos y esperar que tanto Venezuela como Bolivia pierdan sus respectivos duelos. Además, se conoció que afrontarán múltiples bajas en su esquema ya que Renato Tapia no podrá ser considerado por suspensión y Andy Polo podría ser baja tras una molestia en los entrenamientos.

Por su parte, los 'charrúas' marchan en la cuarta posición de la tabla y llegaran motivados a este compromiso luego de haber asegurado por lo menos un lugar en el repechaje. No obstante, el equipo dirigido por el DT Marcelo Bielsa buscará seguir en la senda del triunfo y celebrar con su hinchada sumando tres puntos clave que le asegurarían su clasificación directa a Norteamérica 2026.

Uruguay buscará lograr su clasificación directa al Mundial 2026.

Uruguay también tendrá ausencias de peso: Nahitan Nández y Ronald Araújo se perderán el encuentro por acumulación de tarjetas, mientras que Darwin Núñez está suspendido y Maximiliano Araújo quedó descartado tras sufrir una lesión.