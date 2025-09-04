0
Perú vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias 2026

América TV EN VIVO: ver Perú vs. Uruguay GRATIS por Eliminatorias Sudamericanas 2026

Partido entre Perú vs. Uruguay será transmitido en América TV para todo el territorio peruano. Conoce cómo ver el cotejo por Eliminatorias 2026 desde el Centenario de Montevideo.

Wilfredo Inostroza
Sigue el partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026 vía América TV
Sigue el partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026 vía América TV | Composición: Líbero
En un trascendental duelo por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 desde el estadio Centenario Montevideo, Perú y Uruguay se enfrentan HOY jueves 4 de setiembre. Este cotejo será transmitido por la señal de América Televisión, en señal abierta, para todo el territorio peruano.

Perú visitará a Uruguay en Montevideo.

¿Qué es América Televisión?

América Televisión es un canal de señal abierta fundado en 1958 y es la cadena de televisión con mayor audiencia en Perú. A nivel deportivo, transmite normalmente diferentes eventos como Copa América, Mundial de Clubes y desde este año también tiene entre su contenido la Liga Femenina FPF 2025.

¿Dónde ver América Televisión?

En Lima y Callao a través de la Televisión Digital Terrestre, América está disponible del canal 4. Repasa al detalle qué canal sintonizar de acuerdo a tu operador de TV, ciudad de residencia o tipo de señal.

Señal Terrestre

Televisión Digital Terrestre

  • Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo: Canal 4.1 (HD) y Canal 4.2 (SD)
    (Este último solo Lima y Callao)
  • Piura: Canal 2.1 (HD)
  • Trujillo: Canal 6.1 (HD)
  • Arequipa: Canal 13.1 (HD)
  • Cusco: Canal 29.1 (HD)

Televisión (VHF)

  • Chimbote y Piura: Canal 2
  • Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo y Tarapoto: Canal 4
  • Ica y Huancavelica: Canal 5
  • Huacho, Trujillo: Canal 6
  • Tarma: Canal 7
  • Tacna, Pucallpa y Iquitos: Canal 11
  • Cajamarca y Chuquibamba: Canal 9
  • Tumbes: Canal 12
  • Arequipa: Canal 13

Televisión Digital Terreste

  • Huánuco: Canal 15
  • Cusco: Canal 29
  • Puno: Canal 47

Satelite

  • DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
  • Movistar TV: Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)
  • Claro TV: Canal 4

Cable

  • Movistar Tv: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
  • Claro Tv: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)
  • Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)
  • Cable Perú: Canal 4
  • Visión Perú: Canal 4
  • Cable Mundo - Moyobamba: Canal 1
  • Cable Vision - La Union - Piura: Canal 17
  • Telecable Smart - Paita: Canal 8
  • Cable Unión: Canal 7
  • Best Cable: Canal 4
  • Start Globalcom: Canal 13

¿Cómo ver América Televisión ONLINE por internet?

América Televisión cuenta con su plataforma América TVGO, disponible gratis a través de la siguiente dirección: tvgo.americatv.com.pe. Cabe señalar que el partido entre Perú vs. Uruguay no sería transmitido por este medio.

