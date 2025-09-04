- Hoy:
Yoshimar Yotún sorprendió con revelación tras perder ante Uruguay: "Tranquilos porque..."
La selección peruana quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder con Uruguay y Yoshimar Yotún impactó a los hinchas con tremendas declaraciones.
La selección peruana perdió 3-0 ante Uruguay en Montevideo y quedó totalmente eliminada del Mundial 2025, pese a que todavía no acaba el proceso clasificatorio. Bajo esa premisa, tras el compromiso en el Estadio Centenario, Yoshimar Yotún se mostró sumamente tranquilo pese a la profunda tristeza que transmitieron a toods los hinchas de la Bicolor.
¿El peor Perú de la historia? La terrible estadística que logramos en las Eliminatorias 2026
Una vez culminado el encuentro, el mediocampista de Sporting Cristal fue consultado sobre cómo se sentía luego de haber caído por goleada ante la Celeste. 'Yoshi' reveló que el plantel se siente apenado, pero que no permitirán 'bajonearse' ante las adversidades debido a que dieron todo dentro del campo.
"Nos vamos tristes porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero tranquilos porque el equipo dejó todo en la cancha. No es un momento fácil para los que no tienen tanto recorrido en la Selección, hay que mirar hacia adelante y tratar de terminar con victoria la clasificatoria", indicó Yoshimar Yotún.
"Es un momento difícil. Vinimos a hacer todo lo posible, contra una selección bastante fuerte, que hoy celebra su pase al Mundial. Hay que rescatar que el equipo se dio íntegro, jugaron varios chicos que van a estar mucho más años en la seleccion", agregó el volante de la selección peruana tras la eliminación del Mundial 2026.
¿Cuándo juega Perú su último partido?
La selección peruana se despedirá de las Eliminatorias 2026 el martes 9 de septiembre en el partido ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima y desde las 19.30 horas. Pase lo que pase, la Blanquirroja ya se encuentra fuera de la Copa del Mundo.

