¡Insólito! Comentarista de ESPN cometió blooper con Oliver Sonne al cambiarle de nacionalidad

Burnley de Oliver Sonne perdió ante Manchester United en un partido disputado en Old Trafford por la tercera fecha de la Premier League. El futbolista peruano, recientemente convocado a la Blanquirroja para las Eliminatorias 2026, ingresó en el segundo tiempo y en ESPN sorprendieron con un particular mensaje durante la transmisión.

Y es que durante el desarrollo del juego, un comentarista cometió un blooper con el ‘Vikingo’ y le cambió de nacionalidad, generando diversas reacciones en redes sociales. Dicho momento pudo escucharse cuando se disputaban los minutos finales del compromiso.

¿Qué dijo el comentarista de ESPN sobre Oliver Sonne?

Sucedió cuando el árbitro detuvo el juego por una falta en contra de Manchester United. De acuerdo a la transmisión del partido, el comentarista habló acerca del nuevo orden defensivo de Burnley y le cambió la nacionalidad peruana a Oliver Sonne cuando ya se encontraba en el terreno de juego.

“El ingresado, el número 22, el francés Sonne se fue sobre la derecha en el lugar de Larsen, pero es más de marca, es defensivo, defensivo....”, dijo Marcelo Espina a sus compañeros para sorpresa de la hinchada peruana.

Cabe mencionar que el futbolista peruano, que venía de marcar un agónico gol para la clasificación de ‘The Clarets’ en la Carabao Cup, ingresó al minuto 82, cuando el marcador se encontraba 2-2. El entrenador Scott Parker lo mandó al campo para apoyar en la marca.