¡Nadie los recibió! Así fue la desolada llegada de la selección peruana a Lima - VIDEO

Perú y Uruguay se enfrentaron por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026 en el estadio Centenario de Montevideo, partido que dejó a la Blanquirroja sin chances de clasificar a la Copa del Mundo. Como era de esperarse, esto generó desazón y tristeza en los hinchas y propios jugadores peruanos.

Precisamente, el plantel de la Bicolor regresó al país para enfocarse ahora en el último encuentro por las Clasificatorias Sudamericanas ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. De acuerdo a imágenes registradas por las cámaras de América Deportes, los futbolistas llegaron a su hotel de concentración.

Selección peruana arribó a la capital tras derrota frente a Uruguay

Diferentes medios de comunicación esperaron con expectativa el arribo de la selección peruana, pero sin la presencia de hinchas como en otras ocasiones. Cabe mencionar que los aficionados han acompañado siempre al combinado nacional desde su hotel de concentración, algo que esta vez no pasó.

Fue al promediar las 6 de la mañana que la Blanquirroja arribó a la capital en medio del silencio y rostros de lamento. Jugadores como Christofer Gonzáles, Marcos López, Luis Abram, Jairo Concha, Alessandro Burlamaqui, Renzo Garcés, entre otros, fueron captados por las cámaras.

El equipo de Óscar Ibáñez tenía una mínima chance de lograr el objetivo si lograba superar a sus rivales en esta última fecha doble; sin embargo, no pudo imponerse ante la escuadra uruguaya de Marcelo Bielsa que hizo respetar su localía con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.

¿Cuándo jugará la selección peruana el último partido de las Eliminatorias 2026?

Luego de la dura derrota ante Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.