¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO y dónde ver Champions League?

La Champions League continúa con la fecha 1 de la fase liga en el que Liverpool vs Atlético Madrid se enfrentan en el Estadio Anfield. El encuentro de este miércoles 17 de septiembre promete muchas emociones entre ambos equipos, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas de la transmisión.

¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Liverpool vs Atlético Madrid, válido por la fecha 1 de la fase liga:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 2.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO?

Argentina: Disney+ Premium Argentina, Fox Sports Argentina

Brasil: Max Brazil

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia

México: Caliente TV, Amazon Prime Video

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia

Estados Unidos: Paramount+, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA, UniMás, SiriusXM FC

Venezuela: Disney+ Premium Surinter, ESPN2 Colombia

Previa del partido de Liverpool vs Atlético Madrid por la Champions League

Liverpool llega a este encuentro con un triunfo sobre Burnley, equipo que no contó con el peruano Oliver Sonne. El marcador no se abrió hasta el último minuto de partido cuando Hannibal cometió una mano dentro del área y el árbitro tuvo que sancionar el penal, el cual fue ejecutado por Mohamed Salah.

Con este resultado se mantiene en la cima de la tabla de posiciones de la Premier League. De esta manera, busca seguir por el camino de la victoria cuando reciba en Anfield al elenco ‘colchonero’ que no les dejarán el camino fácil y buscarán llevarse un resultado favorable.

Atlético de Madrid viene de vencer a Villarreal 2-0 por una nueva fecha de LaLiga. Aunque llevan una etapa regular en el campeonato, esperan mejorar esta situación cuando afronten un duro reto en la Champions League ante un duro rival.