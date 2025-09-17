Alianza Lima y la gran sorpresa a sus hinchas previo a la Copa Sudamericana: "Hola, íntimos"

0
Alianza Lima sorprendió a todos sus hinchas con una noticia totalmente inesperada previo al partido con la U de Chile por Copa Sudamericana.

Francisco Esteves
Alianza Lima y una tremenda sorpresa.
Alianza Lima y una tremenda sorpresa. | Foto: Alianza Lima - X.
Falta muy poco para que se lleve a cabo el partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Alejandro Villanueva. Previo al compromiso entre peruanos y chilenos, el club de Matute sorprendió a todos sus hinchas con una tremenda noticia que incluye a tres futbolistas del extranjero, siendo dos de Argentina y el restante de Uruguay.

Alianza Lima terminó su participación internacional.

PUEDES VER: Alianza Lima fue eliminado y el club de Chile accedió a semifinales del torneo Conmebol

Resulta que los íntimos presentaron en un metraje a Guillermo Enrique, Gaspar Gentile y Pablo Ceppelini, en donde los tres futbolistas de La Victoria anunciaron que le darían una sorpresa a los aficionados que compren productos en la Tienda Blanquiazul. Y así fue, ya que los mencionados jugadores fueron quienes entregaron sus artículos en la mano a algunos seguidores afortunados, quienes pudieron conversar con ellos y tomarse unas fotografías.

"Cuando compras en la Tienda Blanquiazul no solo llevas productos… ¡puedes llevarte una sorpresa inolvidable. Nuestros jugadores sorprendieron a los hinchas entregándoles sus pedidos. Regresó Delivery Blanquiazul, la emoción de Alianza directo a tu casa", publicó Alianza Lima mediante su cuenta oficial de 'X', donde dejó el video que te mostraremos a continuación.

Vale precisar que puedes observar la versión completa del metraje en Alianza Lima TV. De esta forma, los íntimos le dieron una emotiva sorpresa a algunos de sus hinchas y todo previo al partido trascendental que sostendrán con la U de Chile este jueves 18 de septiembre en Matute, buscando conseguir un buen resultado para viajar con ventaja al encuentro de vuelta que será el próximo 25 del mismo mes en Coquimbo.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana está programado para que inicie a las 19.30 horas de Perú, tanto el de ida como el de vuelta, y contará con transmisión de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso online mediante Disney Plus si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto totalmente gratis.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

