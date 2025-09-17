- Hoy:
¿A qué hora juega Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?
Conoce el horario del partido entre Alianza Lima vs U de Chile en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Alianza Lima recibe a U de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ambos elencos tiene una historia aparte desde hace años, por lo que es claro que se verá un cotejo de alta intensidad de principio a fin. Conoce todos los detalles para sintonizar este encuentro que paralizará a todo un continente.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs U de Chile?
El partido entre Alianza Lima vs U de Chile se juega este jueves 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Miles de aficionados blanquiazules comienzan a adquirir las entradas para estar presente en dicho recinto deportivo, sabiendo que se busca asegurar la llave en la ida.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs U de Chile?
Este compromiso entre Alianza Lima vs U de Chile inicia a partir de las 19:30 hora peruana (20:30 horas de Chile). De igual manera, damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo, con el fin de no perderte estos 90 minutos:
- México: 18:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas
- Chile, Venezuela, Bolivia: 20:30 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 21:30 horas
Alianza Lima anuncia partido ante U de Chile por Copa Sudamericana.
¿Cómo llegan Alianza Lima y U de Chile?
Con miras a este partido de Copa Sudamericana en Matute, es preciso aclarar que Alianza Lima llega de una dura derrota de 3-4 ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura. Un golpe duro para los blanquiazules que complican sus chances en el certamen local.
Por el lado de U de Chile, afrontó el título de la Supercopa de Chile ante Colo Colo, en el que se impusieron categóricamente con un 3-0. De esta manera, celebraron con el trofeo en mano para orgullo de sus hinchas, por lo que ahora buscarán replicar ese gran momento en Matute.
