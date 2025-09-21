Autuori dio inesperado mensaje sobre sus jugadores tras empatar con Juan Pablo II: "Estoy..."

Sporting Cristal sufrió un duro traspié al empatar 0-0 con Juan Pablo II en Chongoyape por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 y se aleja más de la pelea por ganar el segundo certamen del año. Pese al resultado, el DT Paulo Autuori sorprendió a todos al dejarle un impensado mensaje a sus dirigidos.

El estratega brasileño dio la cara ante los medios de comunicación minutos después del pitido final y reconoció que los bajopontinos tuvieron oportunidades para anotar goles, pero cometieron errores en la eficacia de cara al arco contrario, así como los tuvieron en el duelo pasado frente a Alianza Atlético, el cual también terminó igualado a cero.

"Cuando los equipos se tiran hacia atrás, nosotros tenemos que tener tranquilidad para manejar el balón, atraer al rival, hacer que separen sus líneas y tener una expectativa de gol interesante. Hemos cometido errores, de todas maneras, porque tuvimos oportunidades de llegar al arco y no las hicimos, no solamente en este partido, sino también en el anterior", declaró en conferencia de prensa.

Video: X - Enredadosc

El inesperado mensaje de Paulo Autuori a los jugadores de Sporting Cristal

Pero lo más impactante de la rueda de prensa fue que el entrenador de 69 años destacó y se mostró orgulloso de sus jugadores por la actitud con la que afrontaron el compromiso ante el conjunto 'Papal', sobre todo porque disputaron una gran parte del duelo con un hombre menos por la expulsión de Yoshimar Yotún.

"Sin embargo, estoy orgulloso de los jugadores por la manera como se metieron al partido, la actitud que tuvieron en todo el tiempo que jugamos con uno menos, en una cancha difícil y con un excelente rival, que intenta jugar al fútbol. Esta clase de juego de intentar y meter el balón al ras del piso, eso es el fútbol peruano. Queremos trabajar para lograr resultados, pero con calidad de juego", agregó.