Uribe reveló el fuerte motivo para rechazar fichaje de Abel Hernández por Cristal: "El jugador..."

Sporting Cristal no ha logrado los resultados esperado en las últimas fechas, pues encadenan 4 partidos sin poder ganar y han cedido terreno en la pelea por el Torneo Clausura 2025. Los rimenses han reducido su cuota goleadora y los hinchas empiezan a perder la paciencia con la directiva, sobre todo luego de conocerse que rechazaron el fichaje del experimentado uruguayo Abel Hernández.

Y es que, el delantero había revelado hace unas semanas que tenía todo acordado para firmar por Sporting Cristal; sin embargo, la directiva decidió no continuar con la operación. En ese contexto, Julio César Uribe, director general de fútbol del club, sorprendió a los hinchas al explicar el verdadero motivo que llevó a tomar esta decisión.

¿Por qué Sporting Cristal no fichó a Abel Hernández?

Según detalló Uribe, en conversación 'Exitosa Deportes', la directiva celeste optó por no seguir con las negociaciones debido a que no se cumplieron las condiciones pactadas por parte del jugador.

El directivo aseguró que el contrato establecía que el futbolista debía quedar en condición de jugador libre para que recién se pudiera concretar el acuerdo. Por ello, al no cumplirse lo estipulado dentro de los plazos establecidos, el precontrato quedó automáticamente sin efecto.

"Lo de Abel Hernández, de parte del club ha sido muy claro. El contrato indica que, cuando el jugador esté en condición de libre, se retomaban las negociaciones y se aceptaba el contrato. Pero, al no tener esa condición, ese precontrato queda sin efecto porque los tiempos caducaron", explicó el directivo.

Abel Hernández reveló que Sporting Cristal no quiso ficharlo

Días antes, el delantero uruguayo Abel Hernández había revelado que tenía un precontrato firmado con Sporting Cristal de cara a la temporada 2026. No obstante, el delantero indicó la directiva rímense nunca respondió.

"Se estaba hablando que firmé un precontrato, pero hay algunas cosas que están ahí que no son muy claras. Lo firmé, pero no volvió, entonces no estaba firmado por el club. Entonces es como que no lo haya firmado. Pasaron varios meses, en el contrato el club tenía 48 horas para firmarlo también y ya pasaron hace rato. Yo estoy tranquilo acá. Cuando termine el campeonato veremos qué depare el destino", señaló en su momento.