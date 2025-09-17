- Hoy:
Abel Hernández, goleador de Liverpool, rompe su silencio tras ser rechazado por Cristal: "Fue un..."
El actual goleador de Liverpool de Uruguay, Abel Hernández, contó detalles de lo que sintió al ser rechazado por Sporting Cristal en este mercado de pases.
Se conoció que Sporting Cristal no respondió la firma de Abel Hernández para poder ficharlo en este Torneo Clausura 2025. Ahora el jugador es goleador en Liverpool de Uruguay y va peleando el título del certamen. En medio de ello, el atacante de 35 años rompió su silencio para expresar su sentir sobre los celestes.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
"Se estaba hablando que firmé un pre contrato, pero hay algunas cosas que están ahí que no son muy claras. Lo firmé, pero no volvió, entonces no estaba firmado por el club. Entonces es como que no lo haya firmado. Pasaron varios meses, en el contrato el club tenía 48 horas para firmarlo también y ya pasaron hace rato. Yo estoy tranquilo acá. Cuando termine el campeonato veremos qué depare el destino"
"Fue un poco raro, le intenté preguntar a mi representante. Pero estaba para arriba y para abajo con el mercado de pases. Ya tendremos chances de poder sentarnos a hablar y ver qué es lo que va a pasar"
"Creo que si vale la pena, lo hago. Hoy por hoy estoy bien en Uruguay. Esto del fútbol es muy dinámico y si llega el momento lo hablaré con mi familia"
Noticia en desarrollo...
