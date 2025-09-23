¿Fichaje? Sporting Cristal anuncia inesperado regreso en medio del Torneo Clausura: "Por ustedes..."

Sporting Cristal es uno de los clubes que no vive uno de sus mejores momentos en la Liga 1 2025. Sin embargo, ahora la institución ha dado la sorpresa al anunciar inesperado regreso que emociona a hinchas y genera todo tipo de reacciones en redes sociales, ¿Qué pasó?

"Ustedes la soñaron y nosotros la volvimos realidad. Regresa la camiseta de 1988, una edición especial para ustedes y por ustedes. HOY PRE-VENTA exclusiva en PUMA.COM. Stock limitado. Las primeras 1988 camisetas vendidas llegarán en una caja coleccionable de regalo, para los fieles. Y UNA de esas cajas traerá un Ticket Dorado… el hincha que lo encuentre vivirá una experiencia única junto al plantel del primer equipo. La historia se repite solo una vez ¿Listo para tener la tuya?"

(VIDEO: Sporting Cristal - Puma)

Noticia en desarrollo...