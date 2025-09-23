0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Real Madrid vs Levante por LaLiga

¿Fichaje? Sporting Cristal anuncia inesperado regreso en medio del Torneo Clausura: "Por ustedes..."

¡Sorpresa! Sporting Cristal impacta con inesperado regreso y genera todo tipo de reacciones en los aficionados celestes, ¿Qué pasó en el Rímac?

Diego Medina
Sporting Cristal anuncia regreso en medio del Torneo Clausura 2025.
Sporting Cristal anuncia regreso en medio del Torneo Clausura 2025. | Foto: Sporting Cristal
Sporting Cristal es uno de los clubes que no vive uno de sus mejores momentos en la Liga 1 2025. Sin embargo, ahora la institución ha dado la sorpresa al anunciar inesperado regreso que emociona a hinchas y genera todo tipo de reacciones en redes sociales, ¿Qué pasó?

"Ustedes la soñaron y nosotros la volvimos realidad. Regresa la camiseta de 1988, una edición especial para ustedes y por ustedes. HOY PRE-VENTA exclusiva en PUMA.COM. Stock limitado. Las primeras 1988 camisetas vendidas llegarán en una caja coleccionable de regalo, para los fieles. Y UNA de esas cajas traerá un Ticket Dorado… el hincha que lo encuentre vivirá una experiencia única junto al plantel del primer equipo. La historia se repite solo una vez ¿Listo para tener la tuya?"

(VIDEO: Sporting Cristal - Puma)

Noticia en desarrollo...

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

