Todo cuesta arriba: Alianza Lima recibe pésima noticia para el partido con la U de Chile

En la previa del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile en Coquimbo, los blanquiazules recibieron una mala noticia que complicaría sus chances de clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. La información llegó desde la nación sureña y Néstor Gorosito deberá tomar medidas radicales para evitar que esto se convierta en una desventaja para los suyos, que quieren hacer historia a nivel internacional.

Resulta que el periodista Michael Succar, para el programa Mano a Mano vía DENGANCHE en YouTube, reveló que los azules no se guardarán nada para el enfrentamiento y recuperarán a varias de sus máximas figuras, entre ellas su principal goleador en lo que va de la presente temporada. Por ello, habrán problemas en la defensa victoriana si 'Pipo' no se prepara de la mejor manera.

"Marcelo Díaz es el único jugador que no estará disponible en la Universidad de Chile para este jueves. Vuelven Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio. Hasta ahora, lo que tengo es que Sebastián Rodríguez ingresaría al once y que Nicolás Guerra seguiría adelante", indicó el mencionado comunicador, causando así preocupación entre los hinchas de Alianza Lima.

Recordemos que los dirigidos por Néstor Gorosito están obligados a ganar para clasificar dentro de los 90 minutos a las semifinales de la Copa Sudamericana, ya que si empatan se irán a la definición por penales y pondrán en suspenso a todos sus hinchas. Esto debido a que en la ida, disputada en el Estadio Alejandro Villanueva, ambos clubes igualaron a cero.

Alianza Lima vs. U de Chile: hora y dónde ver partido

La transmisión del partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo desde las 19.30 horas de Perú, este jueves 25 de septiembre y con transmisión exclusiva de DirecTV Sports para todo nuestro continente. Asimismo, podrás ver el encuentro mediante DGO si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.