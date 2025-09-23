Hinchas de la U de Chile recibieron con pancartas a Alianza Lima en Coquimbo: "La conch..."

¡Se encendió la previa! Alianza Lima se jugará la vida ante Universidad de Chile este jueves por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en la ciudad de Coquimbo. En ese sentido, los blanquiazules llegaron a la nación sureña y fueron recibidos por hinchas del cuadro local con pancartas ofensivas, buscando intimidar a los futbolistas dirigidos por Néstor Gorosito. Recordemos que en Perú los aficionados también se jugaron un 'partido a parte'.

Según informó el medio REDGOL, la barra del 'Romántico Viajero' estuvo afuera del hotel de concentración donde se hospeda el elenco de Matute y, al igual que sucedió en Lima, comenzó a lanzar fuegos artificiales para incomodar a los jugadores peruanos. Sin embargo, la situación no quedó ahí, sino que se pudieron captar diversos lienzos realizados por parte de la afición chilena.

"¡Acá no son bienvenidos. Alianzorr… y la conch…!", se lee en una de las pancartas de los hinchas de la Universidad de Chile, quienes también dibujaron el escudo invertido de Alianza Lima y pusieron de cabeza una camiseta oficial de los blanquiazules. De esta forma, la previa del compromiso se encuentra encendida y ambos clubes se jugarán el todo o nada este jueves 25 de septiembre en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Así recibió la U de Chile a Alianza Lima.

Hincha de la U de Chile insultó a Fernando Gaibor

Así como lees, cuando Fernando Gaibor llegó a Coquimbo le hicieron una breve entrevista en la calle y esta se vio interrumpida por un hincha de la U de Chile que insultó al mediocampista. "Te vamos a cul..., peruano cul...", gritó un aficionado de los azules, aunque el ecuatoriano mantuvo la calma y soltó una sonrisa, indicando que es algo común en la previa de un partido tan importante como lo es este por la Copa Sudamericana 2025.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar?

Tras el empate 0-0 en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, ahora Alianza Lima está obligado a ganar en Coquimbo por cualquier marcador para clasificar de forma directa a las semifinales. Otro resultado es el empate, pero con ello deberá jugar tanda de penales y todos los hinchas blanquiazules tendrán 'el corazón en la mano' si eso sucede.