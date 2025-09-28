- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Alianza
- Universitario
- Barcelona vs Real Sociedad
- Racing vs Independiente
- Brasil vs México
- Cuba vs Argentina
- River Plate vs Riestra
- Retiro AFP
Diego Rebagliati apuntó contra Gorosito por polémicas declaraciones sobre Aquino: "Me parece..."
El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, no se guardó ante las polémicas declaraciones de Néstor Gorosito sobre Pedro Aquino tras eliminación de Alianza Lima.
Alianza Lima quedó fuera de la Copa Sudamericana y uno de los hechos polémicos post partido se dio en la conferencia de prensa. Y es que Néstor Gorosito no solo habló del aspecto futbolístico, sino que ventiló una infidencia de Pedro Aquino previo a este choque internacional ante U de Chile.
PUEDES VER: Alianza Lima y la firme publicación tras conocer victoria de Universitario sobre Cusco: "Estamos…"
Ante esta situación, Diego Rebagliati no calló durante su programa en vivo de "Los Reba" y dijo de todo contra el estratega argentino. Y es que dado su experiencia, entiende que este tipo de declaraciones puede generar problemas en la interna del equipo. Asimismo, siente que uso este caso como justificación a la derrota que vivió en Chile.
"Considero que la suplencia de Kevin Quevedo fue un tema fuera de la cancha, pero en el caso de Pedro Aquino es diferente. Gorosito tenía la idea que juegue Burlamaqui por la falta de minutos que ostentaba Aquino. En realidad, no juega 90 minutos desde marzo 2024. Por este motivo, me parece que estaba justificando sus decisiones luego de la derrota. Gorosito, en conferencia de prensa, hizo público a Quevedo y Pedro Aquino. Ese nivel de sinceridad le puede generar problemas al nivel del plantel o en la interna", manifestó Diego Rebagliati en "Los Reba".
(VIDEO: Los Reba)
Fuera de ello, Néstor Gorosito no ha hecho eco a todo lo comentado en la semana y ha convocado a Pedro Aquino para que afronte el duelo ante Cienciano en Cusco. De hecho, hay altas probabilidades de que arranque como titular ante el 'Papá', sabiendo que tuvo un gran desempeño ante Comerciantes Unidos en Matute.
Por su parte, Pedro Aquino se ha mostrado tranquilo en redes sociales y compartiendo postales junto a sus compañeros de equipo en Alianza Lima. El volante nacional sigue enfocado en el combinado 'íntimo' para conseguir todos los objetivos posibles a fines de este 2025.
Posible alineación de Alianza Lima ante Cienciano
Este es el once tentativo de Alianza Lima ante Cienciano, liderado por Néstor Gorosito: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Universitario le quitó tres puntos a Alianza Lima y pelea el título: revisa cómo queda la tabla
- 2
Rebaglati dio fuerte opinión sobre Barcos y Guerrero por continuidad en Alianza Lima: "Son unos..."
- 3
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación tras victoria de Universitario
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50