Néstor Gorosito tomó firme decisión con Pedro Aquino para partido de Alianza con Cienciano: "En..."

El DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, no tuvo filtro para tomar firme medida con Pedro Aquino para el duelo ante Cienciano en Cusco.

Diego Medina
Néstor Gorosito tomó decisión con Pedro Aquino para el Alianza Lima vs Cienciano.
Néstor Gorosito tomó decisión con Pedro Aquino para el Alianza Lima vs Cienciano. | Foto: Marco Cotrina - GLR
Alianza Lima quiere dejar atrás su dura eliminación de la Copa Sudamericana y concentrar esfuerzos en recuperar el camino hacia el título del Torneo Clausura 2025. En medio de ello, Néstor Gorosito fue firme en sus decisiones y tomó medida con Pedro Aquino de cara al siguiente encuentro ante Cienciano.

Alianza Lima y Cienciano juegan este domingo 28 de septiembre en Cusco

Como se conoce, hubo cierta polémica por las declaraciones del 'Pipo' sobre el volante nacional, en el que afirma que solicitó no entrenar tras jugar 90 minutos contra Comerciantes Unidos. Este hecho generó muchas reacciones en los aficionados blanquiazules, sabiendo al fastidio por quedar fuera de la Sudamericana.

Pedro Aquino, Alianza Lima

Pedro Aquino marcó gol con Alianza Lima ante Comerciantes Unidos. Foto: Difusión.

Dado este panorama, Néstor Gorosito siguió firme en su línea y decidió que Pedro Aquino forme parte de la delegación blanquiazul que se encuentra en Cusco para el choque ante el 'Papá'. Por si fuera poco, lo tiene como primera opción para que sea titular en este choque del Torneo Clausura, informa Gerson Cuba.

"Pedro Aquino tendría grandes posibilidades de iniciar mañana en Alianza Lima ante Cienciano", publicó en su cuenta de 'X' el periodista Gerson Cuba.

¿Qué pasó entre Néstor Gorosito y Pedro Aquino?

Tras la caída ante U de Chile, Néstor Gorosito brindó conferencia de prensa y reveló que Pedro Aquino pidió no entrenar tras quedar cansado de jugar 90 minutos ante Comerciantes Unidos. Esto generó controversia en la hinchada, ya que al final tuvo ciertos minutos en la derrota en Sudamericana.

"(Pedro) Aquino nos pidió el otro día no entrenar, porque hace tiempo no jugaba 90 minutos. Nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos", declaró el 'Pipo'.

(VIDEO: DSports)

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

