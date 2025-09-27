- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Cusco
- Alianza Lima
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Def. Justicia vs Boca
- Atlético vs Real Madrid
- Retiro AFP
Néstor Gorosito tomó firme decisión con Pedro Aquino para partido de Alianza con Cienciano: "En..."
El DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, no tuvo filtro para tomar firme medida con Pedro Aquino para el duelo ante Cienciano en Cusco.
Alianza Lima quiere dejar atrás su dura eliminación de la Copa Sudamericana y concentrar esfuerzos en recuperar el camino hacia el título del Torneo Clausura 2025. En medio de ello, Néstor Gorosito fue firme en sus decisiones y tomó medida con Pedro Aquino de cara al siguiente encuentro ante Cienciano.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: cuándo juegan, hora, pronóstico y dónde ver transmisión
Como se conoce, hubo cierta polémica por las declaraciones del 'Pipo' sobre el volante nacional, en el que afirma que solicitó no entrenar tras jugar 90 minutos contra Comerciantes Unidos. Este hecho generó muchas reacciones en los aficionados blanquiazules, sabiendo al fastidio por quedar fuera de la Sudamericana.
Pedro Aquino marcó gol con Alianza Lima ante Comerciantes Unidos. Foto: Difusión.
Dado este panorama, Néstor Gorosito siguió firme en su línea y decidió que Pedro Aquino forme parte de la delegación blanquiazul que se encuentra en Cusco para el choque ante el 'Papá'. Por si fuera poco, lo tiene como primera opción para que sea titular en este choque del Torneo Clausura, informa Gerson Cuba.
"Pedro Aquino tendría grandes posibilidades de iniciar mañana en Alianza Lima ante Cienciano", publicó en su cuenta de 'X' el periodista Gerson Cuba.
¿Qué pasó entre Néstor Gorosito y Pedro Aquino?
Tras la caída ante U de Chile, Néstor Gorosito brindó conferencia de prensa y reveló que Pedro Aquino pidió no entrenar tras quedar cansado de jugar 90 minutos ante Comerciantes Unidos. Esto generó controversia en la hinchada, ya que al final tuvo ciertos minutos en la derrota en Sudamericana.
"(Pedro) Aquino nos pidió el otro día no entrenar, porque hace tiempo no jugaba 90 minutos. Nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos", declaró el 'Pipo'.
(VIDEO: DSports)
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Rebaglati dio fuerte opinión sobre Barcos y Guerrero por continuidad en Alianza Lima: "Son unos..."
- 2
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación tras victoria de Universitario
- 3
Universitario a un paso de la gloria: ¿Qué resultados necesita para ser tricampeón de la Liga 1?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50