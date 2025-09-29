Exárbitro FIFA habló sobre polémica en el tanto de Cienciano ante Alianza Lima: "El gol es..."

En un partido bastante accidentado, Alianza Lima cayó 2-1 ante Cienciano, resultado que deja a los blanquiazules prácticamente sin chances de ser campeón del Torneo Clausura. El trámite del partido comenzó a desvirtuarse con un reclamo airado del elenco íntimo en el segundo tanto de los imperiales

En el gol que finalmente convirtió Jimmy Valoyes sobre los 15', los jugadores del elenco victoriano aseguraron que Jonathan Zamora nunca autorizó el cobro y ni siquiera se había conformado la barrera.

Winston Reátegui, quien fue colegiado FIFA y hasta unos meses era presidente de la Conar, opinó sobre esta acción puntual y aseguró que la conquista fue correctamente convalidada por el juez principal.

"En una reanudación no se puede favorecer al infractor. El juego se reanuda por señal del árbitro enseñando el silbato con la mano levantada, por gesto, viva voz y también si el balón está detenido en el lugar donde sucedió la falta. En este caso no hubo barrera y se cumplió lo establecido en una reanudación, en consecuencia el gol es válido", dijo Reátegui a través de L1 MAX.

Recordemos que los jugadores de Alianza Lima se oponían a la reanudación del encuentro, porque aseguraban que Zamora no había hecho sonar su silbato para autorizar el cobro de Alejandro Hohberg, que terminó en el cabezazo de Valoyes.