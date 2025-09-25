- Hoy:
- Partidos de hoy
- U Chile vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Barcelona
- São Paulo vs LDU
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Fossati confirmó dos bajas de peso en Universitario para duelo ante Cusco FC: "Descartado..."
Jorge Fossati, DT de Universitario, sorprendió a los hinchas al indicar que dos figuras no podrá tener minutos en el crucial partido ante Cusco FC por el Clausura. ¿Quiénes son?
Universitario de Deportes tiene la firme consigna de levantar el título de la Liga 1 y alcanzar el ansiado tricampeonato nacional. Los cremas recuperaron el liderato del Torneo Clausura y ahora se preparan para enfrentarse a Cusco FC, su rival directo en la disputa por el título. En la previa, Jorge Fossati sorprendió al revelar que no podrá contar con dos figuras para este transcendental duelo.
PUEDES VER: Fossati impacta con fuerte opinión sobre Facundo Callejo previo partido con Cusco FC: "Es un..."
El cuadro merengue tendrá la dura tarea de poder vencer en el Estadio Monumental de Ate a uno de los mejores equipos del campeonato, por lo que contar con todas sus figuras era un aspecto esencial para poder seguir firmes en el liderato y encaminarse al título nacional.
¿Cuáles son las bajas de Universitario ante Cusco FC?
En la salida de los entrenamiento de Universitario, el DT Jorge Fossati se refirió a la actualidad del plante y sorprendió al indicar que dos destacados jugadores no jugarán ni un minuto en este duelo: Gabriel Costa y Horacio Calcaterra.
Según indicó el 'Nonno', el primero sigue sin poder entrenar en óptimas condiciones, mientras que en el caso de 'Calca' presenta una lesión por la que tiene molestias físicas y tendrá que ausentarse del partido con Cusco FC.
Horacio Calcaterra y Gabriel Costa será bajas en Universitario ante Cusco FC.
"Estamos bien en términos generales. Algunos que todavía no han podido retomar al entrenamiento normal, caso de Gabriel Costa. Horacio Calcaterra que tiene molestias, una pequeña lesión y está descartado para este partido (contra Cusco FC). Es una molestia que ya arrastraba antes del partido en Trujillo, lamentablemente recrudeció un poco y ha tenido que parar", indicó el estratega.
Universitario recuperará a un jugador
Asimismo, Jorge Fossati también reveló que podrán sumar a Hugo Ancajima en el plantel, quien ya se sumó a los entrenamientos y podría tener minutos para el próximo encuentro de los cremas. Esta incorporación será de vital importancia para los merengues, pues se trata de un habitual revulsivo en la banda derecha.
¿Cuándo juegan Universitario vs Cusco FC?
Universitario se enfrentará a Cusco FC este sábado 27 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Este partido se desarrollará en el Estadio Monumental y será uno de los más emocionantes de la jornada, enfrentando a los dos líderes del campeonato.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50