Alex Valera lidera el mercado: el delantero más valioso de la Liga 1 2025

El excelente momento deportivo de Alex Valera lo ha colocado en lo más alto del fútbol peruano, en lo que se refiere a su valor en el mercado mundial. Según el portal especializado Transfermarkt, el delantero de Universitario de Deportes es el mejor cotizado -en su puesto- de la Liga 1 2025, con un valor neto de 800 mil euros.

‘Valegol’ está por encima de los atacantes de Alianza Lima, Paolo Guerrero y Hernán Barcos, valorizados cada uno en 50 mil euros. Además, supera al goleador del torneo, el argentino Facundo Callejo del Cusco FC (350 mil euros) y a Irven Ávila de Sporting Cristal (150 mil euros).

El ‘9’ crema, autor de 12 goles en la Liga 1 y 1 en la Copa Libertadores, también está por encima de Johnny Vidales del FBC Melgar (250 mil euros), del ecuatoriano Eryc Castillo de Alianza Lima (500 mil euros) y del brasileño Felipe Vizeu de Sporting Cristal (400 mil euros).

Por lo pronto, Valera tiene en mente el decisivo duelo del sábado (6:00 p.m.) en el Estadio Monumental-U de Ate contra el Cusco FC. En cuanto a sus cifras, suma 150 partidos y 67 goles con la ‘U’, acercándose al Top 10 de máximos goleadores del club merengue.