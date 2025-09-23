- Hoy:
Alex Valera lidera el mercado: el delantero más valioso de la Liga 1 2025
Alex Valera, goleador de Universitario de Deportes es el delantero mejor cotizado de la Liga 1 2025 y lleva en su registro 12 goles en esta temporada.
El excelente momento deportivo de Alex Valera lo ha colocado en lo más alto del fútbol peruano, en lo que se refiere a su valor en el mercado mundial. Según el portal especializado Transfermarkt, el delantero de Universitario de Deportes es el mejor cotizado -en su puesto- de la Liga 1 2025, con un valor neto de 800 mil euros.
‘Valegol’ está por encima de los atacantes de Alianza Lima, Paolo Guerrero y Hernán Barcos, valorizados cada uno en 50 mil euros. Además, supera al goleador del torneo, el argentino Facundo Callejo del Cusco FC (350 mil euros) y a Irven Ávila de Sporting Cristal (150 mil euros).
El ‘9’ crema, autor de 12 goles en la Liga 1 y 1 en la Copa Libertadores, también está por encima de Johnny Vidales del FBC Melgar (250 mil euros), del ecuatoriano Eryc Castillo de Alianza Lima (500 mil euros) y del brasileño Felipe Vizeu de Sporting Cristal (400 mil euros).
Por lo pronto, Valera tiene en mente el decisivo duelo del sábado (6:00 p.m.) en el Estadio Monumental-U de Ate contra el Cusco FC. En cuanto a sus cifras, suma 150 partidos y 67 goles con la ‘U’, acercándose al Top 10 de máximos goleadores del club merengue.
