Fue campeón con Universitario y ahora declaró su 'amor' por clásico rival: "Cariño y admiración"

Miguel Ángel Torres, histórico jugador y campeón en 2009 con Universitario de Deportes, sorprendió a todos al declarar su afecto por Sport Boys, clásico rival en el fútbol peruano de la Liga 1, donde la rivalidad entre Lima y Callao siempre ha sido intensa.

Miguel Ángel Torres fue campeón con Universitario y ahora reveló su amor por Sport Boys

En medio de su designación como administrador de Boys, Miguel Torres fue entrevistado por Gustavo Peralta a través de las pantallas de L1MAX. En esta, el popular 'frodo' fue consultado por su cercanía con Universitario y qué hará ahora que asume un puesto importante en un rival clásico para cambiar esa percepción entre los hinchas rosados.

"Mi vinculación con la 'U' va a ser para toda la vida, nací en la 'U', pero siempre le guardaré cariño a Sport Boys. Jugúe una temporada en Boys. Es el único equipo que me abrió las puertas cuando más lo necesitaba. Estaba entrenando en la Agremiación de Futbolistas y el único que me brindó una oportunidad fue Sport Boys, por eso les tengo tanto cariño y admiración", afirmó.

En las palabras de Miguel Ángel Torres se puede evidenciar que el ahora administrador de Sport Boys deja en claro que no podrá desligarse nunca de Universitario, pero que también le tiene un cariño importante al club del Callao por haberle brindado la oportunidad de jugar cuando lo necesitaba y se encontraba sin equipo.

Hinchas de Sport Boys en contra de la designación de Miguel Ángel Torres como administrador

Es importante recalcar que el 24 de septiembre de 2025, Miguel Torres fue designado como nuevo administrador provisional de Boys por la SUNAT en reemplazo del renunciante Adrián Alcocer.

Esta decisión generó que hinchas del Spor Boys lanzen un comunicado en contra de esta designación no por el hinchaje del exjugador sino por no poder desligarce de Johan Vásquez, presona no grata en el equipo del Callao.