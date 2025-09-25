Revelan la fuerte razón por la que Alianza no practicó penales previo al duelo con U de Chile

Alianza Lima enfrenta a U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Previo al encuentro que definirá al nuevo semifinalista, los hinchas blanquiazules conocieron una inesperada noticia.

Resulta que los dirigidos por Néstor Gorosito no practicaron penales para este choque ante el elenco chileno, en una eventual definición desde los doce pasos que podría terminar con al clasificado a la siguiente instancia. Ante ello, se reveló la razón por la que el cuadro ‘íntimo’ no lo llevó a cabo.

¿Por qué Alianza Lima no practicó penales para el partido ante U de Chile?

“Yo creo que la definición lo han hecho de manera interna, la lista de penaleros, igual va a depender cómo termine el encuentro, como se vaya dando el segundo tiempo. De repente las variantes que tenga que hacer el ‘Pipo’, pero ayer en la práctica no lo hicieron, y eso creo que tiene que ver porque el complejo se ve absolutamente todo… puedes ver el entrenamiento desde cualquier parte alrededor”, dijo la periodista Ana Lucía Rodríguez en ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX.

Fue su colega Gustavo Peralta quien le consultó si Alianza Lima había trabajado la definición por penales, debido a que es una instancia decisiva en el que solo uno terminará festejando la clasificación.

“Lo que hizo ‘Pipo’ ayer fue dar un charla de cerca de media hora, hizo trabajos físico súper cortos y de ahí una ‘pichanga’ 11 contra 11 donde mandó a algunos jugadores a posiciones que no tenían nada que ver. Fue algo poco más para relajar al grupo, y eso usualmente lo hace antes de los partidos. Yo creo que lo hizo aún más sabiendo que la práctica se veía absolutamente todo”, agregó.

