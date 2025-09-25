0
Miguel Ángel Torres renuncia a la administración de Sport Boys y explica fuerte motivo

¡Insólito! Solo horas después que la SUNAT designó a Miguel Ángel Torres como su nuevo administrador temporal, el ex Universitario sorprendió con mensaje.

Erickson Acuña
Miguel Ángel Torres y un sorpresivo mensaje en redes sociales.
Miguel Ángel Torres y un sorpresivo mensaje en redes sociales. | Composición: Líbero
En pleno Torneo Clausura 2025, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) dio a conocer que Miguel Ángel Torres es el nuevo administrador provisional de Sport Boys tras la salida de Adrián Alcocer días atrás. No obstante, y para sorpresa de muchos, el exfutbolista de Universitario dejó un contundente mensaje.

Y es que a través de su cuenta de X, anunció su renuncia al cargo, solo horas después de haber sido designado y generar debate entre muchos hinchas. En dicho pronunciamiento, el también excandidato a la administración de la ‘U’ explicó sus razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

Mensaje de Miguel Ángel Torres en redes sociales 

“Soy de los que creen que, cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas y tomar otro rumbo. Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero. Me preparé para asumir este tipo de retos, pero entiendo que quizás no me corresponda afrontarlos”, escribió en su cuenta de X en medio del debate que generó tras su designación.

En esa línea, explicó que en las próximas horas formalizará ante la SUNAT su renuncia a la administración temporal de la institución rosada. Esto, un día después que fue oficializado en el cargo por la entidad pública.

Actualmente, Sport Boys no atraviesa por un buen momento en la tabla de posiciones de la Liga 1, generando preocupación en los aficionados que esperan revertir la situación y evitar caer al fondo. La salida de Adrián Alcocer como administrador generó incertidumbre por conocer a su reemplazo.

AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

