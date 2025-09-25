- Hoy:
Abogados acusan de falsificación a Miguel Ángel Torres, nuevo administrador de Sport Boys
Fuertes denuncias se han presentado contra Miguel Torres, quien recientemente fue designado por la Sunat como administrador de Sport Boys.
El último miércoles 24 de setiembre, la Sunat designó a Miguel Ángel Torres Quintana como nuevo administrador provisional de Sport Boys, esto para reemplazar a Adrián Alcócer, quien renunció al cargo semanas atrás.
Sin embargo, tras el proceso de elección, ha aparecido denuncias de una presunta falsificación de documentos durante el proceso. La constancia que presentó no fue emitida por el club, como indica la norma, sino por la empresa privada Sfera 3 S.A.C.
"Esto no es un error administrativo, es una presunta falsificación documental. Si la SUNAT no actúa, incurre en responsabilidad por omisión", dijo tajante Daniel Álvarez, postulante a gerente general de otra lista.
Asimismo, el abogado Jorge Artola denunció que su nombre y dirección fueron incluidos sin su consentimiento ni firma: “Allí no está mi firma, han pegado mis datos en ese documento”, se lee en un chat filtrado.
De confirmarse estas irregularidades, se cree que un importante sector de los hinchas de la 'Misilera' podrían salir a las calles a protestar. ¿Qué pasará en el centenario del Boys?
