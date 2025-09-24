- Hoy:
Ex Universitario sorprendió al ser oficializado como nuevo administrador de Sport Boys
En medio del Torneo Clausura 2025, un ex Universitario de Deportes sorprendió a todos al llegar a Sport Boys buscando lograr todos los objetivos.
El Torneo Clausura 2025 continúa con muchas emociones en el que los equipos luchan por sus respectivos objetivos, siendo Sport Boys uno de ellos. Precisamente, el club chalaco sorprendió a su hinchada al hacer un importante anuncio que generó diversas reacciones en sus hinchas.
PUEDES VER: Jorge Fossati y su fuerte calificativo a Piero Quispe tras fichar por Sydney FC: "Es muy..."
Y es que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) designó a un ex Universitario de Deportes como administrador provisional de la institución rosada. Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad pública confirmó la noticia.
Nueva era en Sport Boys durante el Torneo Clausura 2025
“Dentro del plazo legal se recibieron nueve expresiones de interés y se evaluaron las propuestas presentadas, cumpliendo con diligencia cada etapa. Concluida la evaluación, la comisión técnica comunicó los resultados para la formalización del nombramiento. Habiendo obtenido el mayor puntaje, la SUNAT designó como administrador provisional al señor Miguel Ángel Torres Quintana”, indica el comunicado de la SUNAT.
Cabe recordar que el nuevo administrador de Sport Boys fue exfutbolista de Universitario tiempo atrás, siendo uno de los más destacados en la cancha, ganándose así el corazón de los hinchas merengues.
“El administrador provisional deberá proponer la contratación de una firma auditoria de reconocido prestigio para evaluar la situación económica y financiera del club. La SUNAT reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia en todas sus actuaciones en beneficio de los intereses de todos los peruanos”, agregaron.
El comunicado de SUNAT sobre el nuevo administrador de Sport Boys
